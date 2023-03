cAuf den Spuren von Harry Potter – Mal eben nach Hogwarts Eine Entdeckerin, zwei Sprachaufenthalte und ganz viele Erlebnisse: Die 16-jährige Nora Straubhaar nimmt sich ein Jahr Auszeit und macht sich auf nach Freiburg und Dublin. Luc Marolf

Zu Besuch in Hogwarts – Noras Begeisterung für die irische Kultur ist spürbar. Foto: PD

«Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen.» Das wusste bereits Albus Dumbledore in «Harry Potter und die Kammer des Schreckens». Nora Straubhaar hat sich entschieden, ein Jahr dem sicheren Hafen am Thunersee fernzubleiben. Statt schwimmen im Schwäber heisst es für sie Klippen springen in die keltische See: Seit Ende Februar logiert die Thunerin bei einer irländischen Gastfamilie, rund eine Autostunde von Dublin entfernt.

Der Sprung ins kalte Wasser scheint dem aufgestellten Teenager nichts auszumachen – im Gegenteil: «Es gefällt mir sehr gut. Alles sieht aus wie in den Harry Potter-Filmen!» So wohne sie selbst in einem dieser kleinen Häuser wie am Ligusterweg, und sogar die irischen Kirchen erinnerten sie an Hogwarts.

Rumhocken ist nicht ihr Ding

Obwohl sie erst seit einigen Tagen die Grüne Insel entdeckt, hat Nora bereits einiges gesehen: «Ich war schon in einem waschechten Irish Pub. Da geht es also wild zu und her …» Die Irinnen und Iren seien auf der Strasse zwar eher zurückhaltend, in den Pubs aber sehr laut und lustig. Fünf Schlösser hat Nora bereits besucht und dabei die bewegende irische Geschichte kennen gelernt. Im Doppelstockbus schloss sie erste Bekanntschaft mit gälisch sprechenden Müttern, auf den grünen Wiesen mit einigen der acht Millionen irischen Schafen. «Nur den blauen Himmel habe ich bis jetzt nicht gesehen.»

Das triste irische Wetter trübt Nora Straubhaars Laune mitnichten. Foto: PD

Unter der Woche besucht Nora eine Sprachschule in Dublin. Mit ihren 16 Jahren sei sie mit Abstand die jüngste Schülerin, fühle sich aber trotzdem wohl: «Wir haben eine sehr durchmischte Klasse mit Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen – aus Italien, Japan, Kolumbien, Frankreich und der Schweiz.» Das gefällt der weltoffenen Thunerin besonders. Sie spüre zudem von allen Mitschülerinnen und Mitschülern ein grosses Interesse an der englischen Sprache und der irischen Kultur.

«Der kulturelle Unterschied zwischen Thun und Freiburg ist beinahe grösser als derjenige zwischen Thun und Dublin.» Nora Straubhaar

Kontakte zu knüpfen, fällt ihr leicht. In der Schule sässen sie schliesslich alle im selben Boot: «Wir sind alle kontaktfreudig und sehr offen gegenüber Neuem.» Diese Offenheit bleibt auch in Noras Freundeskreis nicht unbemerkt: «Meine Freundinnen finden, ich sei sehr gesprächig, ginge gerne auf fremde Menschen zu und hätte keine Angst davor.» Ihre Kolleginnen und auch die Familie in Thun seien für sie ganz wichtig: «Ich weiss, dass mich etwas Gutes erwartet bei meiner Rückkehr. Sonst hätte ich das gar nie gewagt.»

Mehr Miteinander

Vor ihrem Abenteuer ins Guiness-Reich lebte Nora über ein halbes Jahr in Freiburg und besuchte dort die französischsprachige Fachmittelschule. «Der kulturelle Unterschied zwischen Thun und Freiburg ist beinahe grösser als derjenige zwischen Thun und Dublin.» In der Studentenstadt Freiburg träfen nämlich verschiedenste Kulturen aufeinander. Deutsch- und Französischsprachige würden sich aber überhaupt nicht vermischen: «Sie verhalten sich wie Wasser und Öl zueinander.»

Bestes Beispiel sei ihre eigene Schule gewesen, welche deutsche und französische Schüler besuchten. Die beiden Gruppen gingen einander stets aus dem Weg – niemand kenne die andere Sprachkultur. «Dabei hätten sie so viele Möglichkeiten, aufeinander zuzugehen, gemeinsam Ausflüge zu machen oder sich auszutauschen.» Dieses zwischenkulturelle Anschweigen macht Nora wütend: «Ich habe sogar einen halbstündigen Vortrag gehalten über das Schweizerdeutsch, um einige Vorurteile endlich aus dem Weg zu räumen!»

«Ich war sehr auf mich gestellt, kochte und wusch alles selbst. Dafür konnte ich abends so lange in den Ausgang, wie ich wollte.» Nora Straubhaar

In der Saanestadt wohnte Nora in einem Heim für Beeinträchtigte. Nach der Schule half sie oft bei deren Betreuung mit. Das war zwar streng, brachte aber auch einige Vorteile mit sich: «Ich war sehr auf mich gestellt, kochte und wusch alles selbst. Dafür konnte ich abends so lange in den Ausgang, wie ich wollte.»

Das Leben in ihrer irischen Gastfamilie gestaltet sich dagegen weitaus weniger selbstständig: «Ich darf hier nicht mit dem Hund spazieren oder allein eine Runde joggen gehen. Das ist zu gefährlich.» Zu viele Drogensüchtige und andere zwielichtige Gestalten tummelten sich auf Dublins Strassen.

Fort für Fortschritt?

«Ich bin lieber völlig frei und unternehme etwas», bekundet Nora. Dieser Heisshunger nach Abenteuer kommt nicht von ungefähr – die Idee ihrer sprachlichen Entdeckungsreise ist schliesslich während mehrerer Jahre gereift: «Schon in der siebten Klasse setzte ich mir das Ziel, irgendwann besser Französisch sprechen zu können.» In Freiburg habe sie grosse Fortschritte gemacht, heute sei sie stolz auf ihre Sprachkenntnisse: «Ich finde es wichtig, gerade die Sprachen des eigenen Landes zu beherrschen.»

«Ich darf zahlreiche Erfahrungen sammeln, das ist ein riesiges Privileg.» Nora Straubhaar

In diesem Jahr lerne sie aber nicht bloss Sprachen kennen – sondern ganze Kulturen. «Ich darf zahlreiche Erfahrungen sammeln, das ist ein riesiges Privileg.» Ihr Tipp an alle fernwehgeplagten Teenies da draussen, die einen Sprachaufenthalt in Erwägung ziehen: «Seid auf jeden Fall kontaktfreudig und gebt euch keine Scheu!»

Es bleibt die Frage, wo es denn der Weltenbummlerin am besten gefällt: «In Thun. Ich liebe Thun und mache überall Werbung.» Wir könnten stolz sein auf unsere Stadt mit ihrem See, ihren Leuten und vor allem den Möglichkeiten, die uns offenstehen. In der Prosa J. K. Rowlings ausgedrückt: «Aber er war zu Hause. Hogwarts war das erste und beste Zuhause, das er je gekannt hatte.»

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Luc Marolf Luc Marolf (18) aus Thun besucht das Gymnasium. Seine Hobbys sind Radio machen, Reden, Schreiben und Lesen.

