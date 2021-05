Inforama Hondrich – Maike Oestreich folgt auf Hanspeter Graf Die Landwirtin und Käsermeisterin wird neue Leiterin Alpkäserei am Inforama Berner Oberland.

Maike Oestreich, Landwirtin und Käsermeisterin mit über 20-jähriger Erfahrung in der Alpkäserei, im Bildungs-,

Experten- und im Beratungswesen tritt auf den 1. Juni 2021 die Nachfolge von Hanspeter Graf an. Foto: PD

Maike Oestreich ist zur neuen Leiterin Alpkäserei am Inforama Berner Oberland in Hondrich gewählt worden. Die gelernte Landwirtin und Käsermeisterin bringt gemäss einer Medienmitteilung über 20 Jahre Erfahrung in der Praxis auf der Alp sowie in der Beratung mit. Sie hat 16 Sommer auf Alpen verbracht und viele Winter als landwirtschaftliche Betriebshelferin gearbeitet. In den letzten zehn Jahren verarbeitete sie Kuh-, Ziegen- und Schafmilch in einer Dorfkäserei. «Die Wahlbündnerin bringt nicht nur den Blick von aussen, sondern auch den gesamtheitlichen Ansatz mit», steht in der Mitteilung des Inforama und der Casalp, der Sortenorganisation Berner Alp- und Hobelkäse AOP.

Die Wahlbündnerin tritt die Nachfolge von Hanspeter Graf an, der in den letzten 13 Jahren die rund 450 Alpkäsereien der Berner Alpen besucht hat. «Während der Alpsaison stand er fast rund um die Uhr im Einsatz», steht in der Mitteilung. Auch für die Alpsennenkurse am Inforama war er zuständig. Graf habe sich nicht nur für die Qualitäts-, sondern auch für die Absatzförderung des Hart- beziehungsweise Extrahartkäses eingesetzt. So rührte er unter anderem im Käsekessi am Käsefest in Thun wie auch am Unspunnenfest in Interlaken und leitete die Jury der Berner Alpkäsemeisterschaft. Graf verlässt das Inforama, um künftig eine Käserei zu führen.

Maike Oestreich bei ihrer früheren langjährigen Tätigkeit auf der Alp Platta, Kanton Graubünden. Foto: PD

pd/cb

