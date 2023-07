Türkiser See unter blauem Himmel – Magisches Türkis – warum hat der Brienzersee seine besondere Farbe? Helles Grünblau, das im Frühling und Herbst besonders leuchtet. Diese Färbung kennt man von keinem anderen grossen Schweizer See, ausser dem Brienzersee. Wie kommt die besondere Farbe zustande? Hans Peter Roth

«Wo Türkis in Staunen versetzt.» Die Farbe des Brienzersees ist spektakulär und legendär. Entsprechend fleissig wird das magisch leuchtende Grünblau des Sees in der Region beworben, etwa auf den Portalen der Tourismus-Organisation Interlaken. «Entdecke den türkisfarbenen Smaragd und die umliegende Erlebniswelt», schwärmt zum Beispiel www.brienzersee.ch. Doch wie entsteht sie, die besondere Färbung des tiefsten Sees, der ganz in der Schweiz liegt?