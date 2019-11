Isländische Wärme

Am Sonntagabend liegt schon lange vor Konzertbeginn Bühnennebel in der Turnhalle.Nordische Kälte? Die Stuhl­reihen vor der Bühne füllen sich allmählich. Die Setlist steht fest, die elf Songs des Werks werden ohne Pause durchgespielt. Dann die ersten Klänge des Intros, und mit ihnen ist auch der Zauber dieses Albums da. Mit ge­schlossenen Augen kann man sich vorstellen, dass Sigur Rós selbst auf der Bühne stehen. Nordische Wärme.

Die Band hält sich eng an die Strukturen der Songs, drückt ihnen keinen neuen Stil auf. Die Instrumentierung unterscheidet sich notgedrungen vom Original. Die Streicher, auf dem Album auch mal nah am Kitsch, werden von der Gitarre und dem Keyboard ersetzt. Das bekommt den Songs gut. Sie klingen erdiger und an wenigen Stellen auch etwas rockiger. Sängerin Emery hält sich an die originalen Gesangslinien, und wie es scheint, meistert sie das Isländische mühelos.

Der Grundton des Abends bleibt getragen, fast feierlich. Die Songs fliessen ineinander, und so wird auch nur selten geklatscht. Die Band spricht nicht mit dem Publikum, und so dauert das Konzert ziemlich genau so lange wie das Album. Erst nach dem letzten Ton fragt Emery, ob jemand im Publikum aus Island komme – sie sorgt sich um die Aussprache der Texte. Aber da ist niemand,der etwas aussetzen könnte.

Dann ist Schluss. Konzertabende, die sich einem einzigen Album widmen, haben einen Nachteil: Es gibt keine Zugabe.

Weiteres «Tribute to Sigur Rós – Ágætis byrjun»: 19.12., Mokka, Thun. Die weiteren «Carte blanche»-Konzerte von Jeremias Keller: 4.12. und 15.1.