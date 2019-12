Der perfekte Start ins Wochenende

Escape Argot spielen zwar bewusst mit modalem Jazz, aber nur um ihn aufzubrechen und mit Hip-Hop, Minimal Music und Rockelementen anzureichern. Die Lieder sind mal federleicht wie zarter Bossa Nova, dann von brachialer Kraft. Anstelle eines Basses kommt ein von Favre gespielter Moog-Synthesizer zum Einsatz, der diesem Jazz einen verwegenen Retrotouch verpasst. So klingt der Song «The Printer» aus dem ersten Album wie ein futuristisches Jazzstück aus den 1980er-Jahren, mit einer Art Technobeat.

Das Glanzstück des Albums und auch des Konzerts ist das ausschweifende, herrlich Pippi-Langstrumpf-mässig verspielte «Plutimikation», das sich an der Band Weather Report zu orientieren scheint. Dass Escape Argot eigentlich anspruchsvollen Jazz spielen, merkt man in Burgdorf nicht. Die Eltern bewegen abgebrüht ihre Köpfe zum Beat, und ein blonder Junge fläzt sich das halbe Konzert über auf einem Sofa und liest mit einem Fuss wippend in einem Comicbuch. Ja, so dürfen Wochenenden beginnen.