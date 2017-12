Welche Krippenfigur sind Sie?

Die einen wollen immer Partyfilet, andere holzen schon im Sommer: Jede Familie hat an Weihnachten ihre ganz ­eigenen Traditionen, die nicht zwingend etwas mit dem christlichen Feiertag zu tun haben. Mehr...

Panikkäufe sind nicht nur kurz vor Weihnachten zu beobachten. Im Tankstellenshop sind diese ein alltägliches Phänomen. Täglich um 21.50 Uhr ist es so weit. Mehr...

4. Advent Als Lehrling in der Grossküche des Inselspitals verbringt Jonas Dolder diesen Dezember in der Patisserie. Die Abteilung bekommt den Advent am stärksten zu spüren: Jeden Tag werden Güezi von Hand ausgestochen. Mehr...