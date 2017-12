Traumwandeln auf Korsika

Woher diese Kälte nur kommt? Ich bin verkühlt und huste die ganze Zeit. Im Büro ist es schlimm. Alle schnäuzen sich und niesen, alle sind krank. Vor dem Fenster hockt eine Nebelbank, durch die winziger Schnee rieselt. Meine Güte, wie sind wir nur in diese Lage geraten?

Jüngst beim Fotokopierer passierte es, ich bin wirklich kurz verreist. Nach Korsika, wo wir im späten Sommer waren. Aufsteigen mit Tausenden Litern Wasser auf einen grünen Wellenberg, höher und höher, um dann von der Welt vergessen in das Wellental abzusinken. Dort sind Gesichter, sie prusten und lachen, bis Achtung! der nächste Wasserberg kommt, eine ganze Kette aus Wasserbergen, die uns wieder trennt.

Es gibt nur den Augenblick, die Frische, das Meer, die Sonne, das Spiel. Dann im Wellental wird es auf einmal dunkler, und eine kalte Strömung berührt die Füsse. Schnell ein Schlag mit den Beinen. Ein Klatschen. Was war das? Schatten wandern durch das Wasser, aber es ist nichts. Hier sind die Gesichter wieder. Haha! Gerettet!

In Ile-Rousse ist Festtag. Marktstände, von denen es abwechselnd nach Fisch, Käse, Fleisch und Früchten, nach Würsten, nach Blumen und Gewürzen oder Backwaren riecht. Rege Verhandlungen, verträumte Degustationen. Vorne schneidet eine Frau an einem schwarzen Thunfischkopf herum. Die kleine rumpelnde Achterbahn schüttelt Kinder auf einer Endlosschleife gehörig durch, und es hat eine Horrorschaukel, die sich in fünf Dimensionen des Raumes gleichzeitig zu verdrehen versteht.

Ein Fisch ist am Stand in Sekundenschelle ausgenommen und filetiert, rosa und silbrig glänzt er noch im Papier. Strahlende Kinder mit verklebten Mündern haben Zuckerwatteberge grösser als sie selber, grinsende Plüschtiere umarmen Frauen, selbst­ironische Ballons schweben über allem. Es ist warm. Alles ist voller Leute, Leben und Lachen. Wer müde ist, geht unter die Platanen ins Café des Platanes, das ideal ist – für alles.

Zum goldenen Kalb ist es mit dem Fahrrad eine schöne Tagestour, mit dem Auto fast ebenso. Die Metzgerei, zu der diese Pilgerreise führt, ist sehr abgelegen in Nessa. Sie heisst «Au Veau d’Or». Über dem Talkessel schreit heute ein Bussard, hoch, heiser, zerbrechlich und sehr aggressiv. Welch ein Revier! Vor der Tür der Boucherie liegt ein mächtiger, grauenvoller Hund, über den man hinwegsteigen muss.

Wer die Mutprobe besteht, befindet sich im Heiligtum fleischlicher Lüste. Früher lagen halbe Tiere da, heute ist es wie Kunst in der Galerie und der Frischeduft betörend. Was man auch kauft, es ist vollkommen. Die meisten überlassen sich daher ganz dem Rat der lustigen Metzgersgattin Madame Nobili. Besser geht es nicht.

Bei Galéria gibt es einen Steinstrand von einer herben Wildheit. Jeder Stein ist ein Philosoph, eine Betrachtungsweise, jeder Stein ein Planet für sich. Die Brandung ist tosend, das Meer dunkel, und kaum im Wasser, verliert ein Schwimmer jeden Grund. Dahinter gibt es ein ganz anders geartetes Naturparadies. Wir sind auf einem gelben Kanu. Unser Schatten folgt am Grund des Gewässers. Kein Laut.

Das Paddel taucht still ein in das unbewegt klare Süsswasser, wartet und hebt sich wie eine fernöstliche Weisheit, das Wasser läuft glitzernd an ihm herunter, fällt in Tropfen zurück, Ringe entstehen. Da löst der Leib eines grossen Fisches sich vom Hintergrund. Er taucht unter dem Kanu hindurch.

Ein langsam sich biegender wiegender Muskel, dunkel und zauberhaft schön, ein Wesen aus einer Religion, die den Glauben vermittelt, es sei doch nicht alles verloren. Wir schweben. Dann ist es ganz still. Er ist verschwunden. Das Paddel taucht wieder ein.

Blue Screen am Abend. Alle überschreiten die Düne, auf der grosse wohl riechende Pinien wachsen, und betreten die Arena des Strandes in der weiten Bucht von Calvi, wie einen Kinosaal, in dem der Film immer schon läuft. Der Horizont ist besetzt von einem Riesenkahn in hübschen Marinefarben, Blau und Weiss, ein Koloss in zu kleinem Matrosenkostüm.

Daneben, als würde ein Gott die Hand öffnen, ist plötzlich auf die Horizontlinie eine Schar bunter, aufgeregt zitternder Segelboote gestreut. Da nähert vom offenen Meer sich eine zynisch verschobene Geometrie, eine Jacht aus einer anderen Welt, kühl, kalt, wütend, ein Hai, der ein Korallenriff besucht.

Am Strand bewacht uns zum Glück die Langeweile, diese gute Mutter, bis gegen Abend unvermittelt Pärchen zum Leben erwachen und davoneilen, Familien Klappstühle zusammenklappen und fort sind.

Das Licht wird golden, auf einmal gibt es Rufen, dort ein lustiger Schrei, ein gestreifter Ball fliegt durch die Luft und trifft dann kurz seinen Schatten, verlässt ihn wieder, unter eng anliegenden Badetüchern zupfen spitze Finger an Badekleidern, ein Mann macht einen Kopfstand, ein Kind schaut zu, die Zeit für Gaukler und Spieler, ein grosser Wandel bahnt sich an.

Dann ist die Jacht fort, der Koloss mit ihr. Der Horizont ist leer, er gehört wieder uns. Eine Wellenlinie zieht durch die Bucht, läuft im Sand aus, alles glatt streichend, als würde sie die Erinnerungen auslöschen.

Ich sortiere die grauen Kopien. Jemand niest laut. Es schneit nun grosse Flocken.