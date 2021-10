Schwarzenegg-Märit – Märit-Atmosphäre fast wie üblich Der traditionelle Herbstmarkt fand rund um die Kirche wieder statt – mit einem Fünftel weniger Ständen und auch reduzierter Besucherzahl. Andreas Tschopp

Der Schwarzenegg-Märit war heuer vor allem im Bereich direkt vor der Kirche gut besucht. Foto: Andreas Tschopp

«Wir sind froh, dass die Leute wieder an den Schwarzenegg-Märit kommen», sagt Ueli Bürki. Er ist Marktchef beim Stelldichein rund um die markante Kirche auf der Schwarzenegg. Nach einem Jahr Corona-Pause fand der Markt nun am ersten Donnerstag im Oktober wieder statt – allerdings in reduziertem Umfang und ohne Festwirtschaften. Ueli Bürki, der beim Tiefbauamt Thun arbeitet, nahm dafür extra frei, um seines Amtes zu walten. Dieses übernahm er 2019 von Hansruedi Bühler, der nach 25 Jahren aufhörte – aber noch nicht ganz.

Denn zusammen mit Bürki ging Bühler auch heuer auf Kontrolltour bei den Marktfahrern. Nach Auskunft des neuen Marktchefs wurden 120 Stände aufgeschlagen – statt 150 wie vor Corona. Der Marktchef konnte einige Neulinge willkommen heissen. Diese erhielten aber meist nur für ein Jahr einen Standplatz. Denn beim Markt, der traditionell überbucht ist und daher eine Warteliste führt, hätten die Eingesessenen Vorrang, sagt der Verantwortliche, der in diesem Jahr mehr administrativen Aufwand hatte, dabei jedoch Unterstützung erhielt.