Was geht? Die Ausgehtipps - Märchenhafte Sommernächte trotz Regen

Was geht? Die Ausgehtipps – Märchenhafte Sommernächte Kino, Konzert, Tanztheater, Zirkus, Rap: Das Berner Wochenende lockt jeden raus aus der Stube. So können auch Regentage in traumhaften Abenden enden. Mirjam Comtesse

Münsingen lädt zum Träumen ein

An den Filmnächten Münsingen sind Filme zu sehen, die in andere Zeiten und Welten mitnehmen. Foto: zvg

In Münsingen sind vom 8. bis am 11. Juli «Märchenhafte Filmnächte» angesagt. Masken seien keine nötig, es gebe viel Platz für alle, teilt der Verein Filmnächte Münsingen mit. Auf dem Programm stehen Streifen, die in andere Welten entführen, wie etwa «Finding Neverland» mit Johnny Depp und Kate Winslet in den Hauptrollen und «La Belle Époque» über einen Mann, der in die Vergangenheit zurückreisen möchte.

Filmnächte Münsingen: 8. bis 11. Juli, Schlossgutplatz. Münsingen. Weitere Infos: www.filmnaechte.ch

Adrian Stern tritt auf der «Bühne am Teich» auf