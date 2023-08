Männerchor Gurzelen wird 175 – Mit vielen guten Erinnerungen in die Zukunft Das 175-Jahr-Jubiläum des Männerchors wird am kommenden Wochenende gebührend gefeiert. Für das Fest engagieren sich über 100 Helfende. Ein Vermächtnis begleitet sie alle. Debora Stulz

Blick weit zurück: Der Männerchor Gurzelen in einer Aufnahme von 1891. Foto: PD

Das 175-jährige Bestehen des Männerchors Gurzelen soll gebührend gefeiert werden. Dafür sorgen werden über 100 Personen, darunter Vereinsmitglieder, deren Angehörige und vor allem die Mitglieder der anderen Dorfvereine: «Wir helfen uns bei Grossanlässen immer gegenseitig, das ist seit vielen Jahrzehnten so üblich in Gurzelen», sagt OK Präsident Beat Hodler gegenüber dieser Zeitung: «Ohne diese Hilfe wäre der geplante dreitägige Jubiläumsanlass gar nicht zu stemmen», bestätigt Hans Burkhalter, der Präsident des Männerchors.