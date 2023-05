Tödlicher Kellerbrand in Thun – Männer starben an Rauchgasvergiftung Ursache für den Brand im Februar in einem Thuner Keller war unvorsichtiger Umgang mit Bauschaum. Eine offene Flamme entzündete Treibgase. SDA/PD/flo

In diesem Keller brach das Feuer aus. Foto: Patric Spahni

Am 14. Februar dieses Jahres brannte es im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Länggasse in Thun. Bei den Löscharbeiten wurde damals zwei tote junge Männer aufgefunden.

Nun sind die Ermittlungen dazu abgeschlossen und die Brandursache steht fest: Eine offene Flamme beim Verwenden vom Bauschaum entzündete Treibgase. Die beiden Männer, die sich im Kellerabteil befanden, verstarben an einer Rauchgasvergiftung.

Im Keller waren mehrere Reptilien untergebracht, darunter auch Giftschlangen. Zehn Tiere konnten gerettet werden.

