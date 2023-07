Vereine suchen krampfhaft Darsteller – Den Laientheatern mangelt es an Männern Männliche Schauspieler sind rar gesät in Theatervereinen. Wie die Oberländer Märlibühni, die Junge Bühne Thun und die Kulturlandbühne diesen Mangel und den Konkurrenzkampf wahrnehmen. Gabriela Sterchi

Das Ensemble der Kulturlandbühne, das bis zum 21. Juli 2023 auf einem Hof auf der Schwarzenegg das Stück «Die göttliche Ordnung» zur Aufführung brachte. Foto: Patric Spahni

An Theaterbegeisterten fehlt es der Oberländer Märlibühni in Steffisburg eigentlich nicht: «Wir sind in einer privilegierten Lage, von einem Mitwirkendenmangel kann bei uns nicht die Rede sein», sagt Annemarie Stähli, Co-Leiterin des Vereins. Mit dem Stück «Vogellisi und der König der Lüfte» steht das Ensemble der Märlibühni ab kommendem Dezember im KKThun auf der Bühne.