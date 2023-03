Ehe für alle seit Juli 2022 – Männer schliessen eher gleichgeschlechtliche Ehen ab 749 gleichgeschlechtliche Paare haben zwischen Juli und Dezember 2022 geheiratet. Rund dreimal so viele haben ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umgewandelt.

30 Prozent der Umwandlungen bei den eingetragenen Partnerschaften wurden in der Grossregion Zürich beantragt, wie das BFS mitteilte, Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Im zweiten Halbjahr 2022 haben in der Schweiz 749 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet. 2234 Paare liessen ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln.

Zudem wurden bei den Schweizer Zivilstandsämtern zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2022 insgesamt 1171 Geschlechtsänderungen registriert. Die meisten Geschlechtsänderungen wurden in der Genferseeregion, im Espace Mittelland und in der Grossregion Zürich verzeichnet. Das zeigen die ersten, auf dem Zivilstandsregister beruhenden provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS) für das Jahr 2022. Sie wurden am Montag veröffentlicht.

30 Prozent der Umwandlungen einer eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe wurden laut BFS allein in der Grossregion Zürich beantragt, wobei deutlich mehr Gesuche von Männerpaaren gestellt wurden.

Die Ehe für alle trat am 1. Juli 2022 in Kraft. Seit dem 1. Januar 2022 kann zudem jede in der Schweiz wohnhafte Person den Geschlechtseintrag auf administrativer Ebene auf einen Antrag hin ändern lassen.

