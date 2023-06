Wie Frauen Gleichstellung erleben – «Männer müssen sich weniger ins Zeug legen» Starcoiffeure sind meist Männer. Und auf dem Pausenplatz ist eine sexistische Sprache üblich. Vier Bernerinnen erzählen aus ihrem Berufsalltag. Regina Schneeberger Franziska Zaugg

Am 14. Juni findet der dritte landesweite Frauenstreik statt. Auch in Bern werden wieder Tausende auf die Strasse gehen. Wir haben im Vorfeld vier Frauen aus unterschiedlichen Berufen befragt, wie stark Diskriminierung ihren Alltag prägt.

Manuela Wälti (38), Coiffeuse in Burgdorf

Sie schneidet nicht mehr nur klassische Männer- und Frauenfrisuren. Foto: Adrian Moser

Wie setzen Sie sich für Anliegen von Frauen ein?

Ich habe in meinem Salon mehrere Mütter eingestellt. Sie können sich die Arbeitstage so auswählen, dass es mit der Kinderbetreuung aufgeht. Ich bin da flexibel und biete ihnen Freiheiten, weil ich es wichtig finde, dass Mütter wieder ins Arbeitsleben einsteigen können. Ich habe keine Kinder und arbeite Vollzeit – so kann ich auch mal für sie einspringen, wenn das Kind krank ist und nicht in die Kita kann. Ich finde es toll, wenn sich Frauen gegenseitig unterstützen. In meinem Geschäft stelle ich beispielsweise Schmuck von Kunsthandwerkerinnen aus. Daraus ziehe ich keinen finanziellen Gewinn. Aber einen persönlichen.

Wie erfahren Sie in Ihrem Alltag Diskriminierung aufgrund Ihres Geschlechts?

Direkt erlebe ich keine Diskriminierung. Aber ein Phänomen, das mir auffällt: Es gibt so viele Coiffeusen. Die Starcoiffeure, die Figaros, sind jedoch immer Männer. Das ist ein bisschen wie bei den Köchen. Männer müssen sich weniger ins Zeug legen, um Anerkennung zu bekommen. Wir Frauen müssten uns und unsere Leistung noch mehr präsentieren. Beispielsweise indem wir an Berufswettbewerben teilnehmen. Dazu versuche ich meine jüngeren Angestellten zu motivieren.

Welche Veränderung bei der Gleichstellung von Frau und Mann erleben Sie als positiv?

Früher gab es klassische Männer- und Frauenfrisuren. Heute ist viel mehr erlaubt. Eine Frau kann einen Buzz Cut tragen, sich also den Schädel rasieren lassen. Bei einigen meiner Kundinnen schneide ich die Haare ganz kurz. Und Männer können ihre Haare wachsen lassen und sie zu einem Bun zusammenbinden, wie es momentan gerade angesagt ist. Ich finde das gut. Schliesslich geht es um den Menschen und nicht ums Geschlecht.

Kim Niederer (28), Lehrerin an einer 5./6. Klasse in Studen

Sie will Stereotypen in Schulbüchern entgegenwirken. Etwa wenn der Arzt immer ein Mann und die Pflegerin immer eine Frau ist. Foto: Nicole Philipp

Wie setzen Sie sich für Anliegen von Frauen ein?

Ich fördere meine Schülerinnen und Schüler als Individuen und nicht abhängig von klassischen Rollenbildern. Kürzlich ging es in meiner Klasse um die Teilnahme an einem Mathematikwettbewerb. Es haben sich viel mehr Schüler als Schülerinnen angemeldet. Dass sich die Schülerinnen in den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Natur und Technik, Anm. d. Red.) oftmals weniger zutrauen, ist gesellschaftlich angeeignetes Verhalten. Ich habe versucht, ihnen die Angst zu nehmen und sie zu ermutigen. Auch eine umfassende sexuelle Aufklärung ist mir wichtig. Das Thema Menstruation wird in einigen Lehrmitteln noch schambehaftet dargestellt. Dem will ich entgegenwirken. Schliesslich ist es etwas Wunderbares und die Grundlage für unsere Existenz.

Wie erfahren Sie in Ihrem Alltag Diskriminierung aufgrund Ihres Geschlechts?

Der Sprachgebrauch der Kinder und Jugendlichen auf dem Pausenplatz kann sehr sexistisch und gewaltvoll sein. Auch bei der Elternarbeit erlebe ich Grenzüberschreitungen. Vielleicht ist die Hemmschwelle bei Lehrerinnen kleiner, mal ins Telefon zu schreien. Andererseits erfahren auch meine Kollegen solche Ausbrüche. Eine strukturelle Diskriminierung in unserem Beruf ist, dass je jünger die Kinder sind, desto niedriger ist der Lohn der Lehrpersonen. Und desto kleiner ist der Anteil Männer. Auf meiner Stufe, der Primarstufe also, sind es im Kanton Bern 84 Prozent Frauen. Auf Kindergartenstufe sind es gar 97 Prozent Lehrerinnen.

Welche Veränderung bei der Gleichstellung von Frau und Mann erleben Sie als positiv?

In unserem Beruf sind Lohn, Altersvorsorge und Weiterbildungsmöglichkeiten fix definiert, unabhängig vom Geschlecht. Jedenfalls, solange man auf derselben Stufe unterrichtet. In älteren Lehrmitteln sind Berufsbilder stereotypisch, die Pflegerin weiblich und der Arzt männlich dargestellt. Gut finde ich, dass neuere Lehrmittel weniger Stereotype abbilden. Allerdings müssen diese neuen Unterrichtsmaterialien noch den Weg in die Klassenzimmer finden.

Simone Zehnder Gaudy (48), Fachbereichsleiterin bei der Berner Kantonspolizei

Als Teamleiterin will sie Frauen Mut machen, sich mehr in den Vordergrund zu stellen. Foto: Franziska Rothenbühler

Wie setzen Sie sich für Anliegen von Frauen ein?

Ich versuche die Frauen in meinem Team und Umfeld zu fördern. Wenn ich spüre, dass eine Mitarbeiterin Potenzial hat, dann lasse ich sie beispielsweise bei Einsätzen den Lead übernehmen. Erfolgserlebnisse stärken sie und geben ihnen den Mut, sich beim nächsten Mal von sich aus zu melden. Frauen erlebe ich manchmal als zurückhaltender. Dann kann ein «Schübli» einer anderen Frau helfen. Ich ermutige sie auch, vermehrt innerhalb der Polizei zu netzwerken.

Wie erfahren Sie in Ihrem Alltag Diskriminierung aufgrund Ihres Geschlechts?

Ich persönlich empfinde in meinem Job keine Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern. Ich habe denselben Lohn, dieselben Chancen und Ausbildungsmöglichkeiten. Die Polizeischule habe ich erst relativ spät absolviert. Damals war ich etwa 35 Jahre alt. Beim Sporttest wollte ich das gleiche Resultat erzielen wie die Männer – ich wollte keinen Frauenbonus. Erst arbeitete ich bei der Mobilen Polizei, war also auf Patrouille unterwegs. Auf der Strasse erlebte ich kaum Diskriminierung. Im Gegenteil. Als wir mal zu dritt als Polizistinnen unterwegs waren, reagierten die Leute positiv.

Welche Veränderungen bei der Gleichstellung von Frau und Mann erleben Sie als positiv?

Das Geschlecht spielt heute im Beruf weniger eine Rolle als in vorderen Generationen. Es geht um die Qualitäten. Und die Familie kann ihre Rollenverteilung meistens selber wählen, sodass viele Mütter heute berufstätig sind. Generell arbeiten bei der Polizei deutlich mehr Männer – in unserem Team aber ist es praktisch ausgeglichen. Wir stellen unter anderem Waffenerwerbsscheine und Bewilligungen für Sprengstoff aus. Es handelt sich grossteils um Büroarbeit – diese ist planbar und ist gut mit der Familie vereinbar. In der Grundversorgung kann man auch Teilzeit arbeiten, allerdings sind die Schichten unregelmässig und können manchmal länger dauern als vorgesehen. Als ich zur Polizei gewechselt habe, waren meine beiden Kinder keine Kleinkinder mehr, so war das Organisieren sicher einfacher. Zudem hatte ich grosse Unterstützung aus meinem privaten Umfeld.



Angela Bieri (23), Keramikerin in Schangnau

In ihrer WG ist die gleichmässige Aufteilung der Hausarbeit unter Frauen und Männern eine Selbstverständlichkeit. Foto: Adrian Moser

Wie setzen Sie sich für Anliegen von Frauen ein?

Da ich selber noch nie diskriminierende Erfahrungen als Frau gemacht habe, engagiere ich mich auch nicht bewusst für entsprechende Anliegen. Als Pfadi-Leiterin von jugendlichen Mädchen erfahre ich aber, wie gerade auf Social-Media-Plattformen Diskriminierung gegen junge Frauen stattfinden kann. Die Mädchen erzählen mir von Mobbing und verletzenden Äusserungen aufgrund ihres Aussehens. Da versuche ich im Gespräch aufzuzeigen, dass man in solchen Situationen selbstbewusst auftreten und für sich einstehen soll.



Wie erfahren Sie in Ihrem Alltag Diskriminierung aufgrund Ihres Geschlechts?

Ich lebe und arbeite in einem Umfeld, in dem ich mich gleichberechtigt fühle. Die WG, in der ich wohne, besteht aus zwei Männern und drei Frauen. Wir beteiligen uns alle gleichermassen an der Hausarbeit. Darüber mussten wir uns auch nie unterhalten. In meinem Beruf arbeite ich mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Wir Keramikerinnen und Keramiker sind sehr individuelle Personen, aufgrund des Geschlechts wird niemand bevorzugt oder benachteiligt. Während der Ausbildung ist mir einzig aufgefallen, dass ausschliesslich männliche Lehrpersonen Fächer unterrichtet haben, die körperlich anspruchsvoll sind. Also überall dort, wo beispielsweise schweres Material herumgetragen werden musste.



Welche Veränderung bei der Gleichstellung von Frau und Mann erleben Sie als positiv?

Ich bin in Schangnau aufgewachsen und damals noch in einer Welt, in der die Männer Bauernhöfe führten. Das ist heute längst nicht mehr so. Ich kenne junge Frauen, die sich zur Landwirtin ausbilden lassen. Sie arbeiten darauf hin, später den elterlichen Hof zu übernehmen, was von ihrem Umfeld akzeptiert wird. Umgekehrt gibt es Männer, die in der Pflege arbeiten. Als ich ein Kind war, wusste ich nicht, dass so etwas möglich ist. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung.

