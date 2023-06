Small Talk der Woche – Männer mit Chihuahuas kommen bei Frauen besonders gut an Wieso Taylor Swifts Fans wollen, dass sie ihren Freund verlässt, und was Sie im ÖV niemals tun sollten: die Liste fürs entspannte Tischgespräch. Lisa Füllemann

Der Patisserie-König

Für seine Kreationen stehen die Menschen stundenlang an: Der französische Starpatissier Cédric Grolet. Foto: Instagram

An seinen Kreationen können wir uns nicht sattsehen: Der französische Starpatissier Cédric Grolet zeigt auf Instagram und Tiktok seine Backkünste – und begeistert damit Millionen. Denn der Chefkonditor des legendären Luxushotels Le Meurice verwandelt Croissants, Torten und allerlei Gebäck in regelrechte Kunstwerke.

So sieht eine Tartelette schnell einmal aus wie eine Zitrone oder ein Scone – für seine täuschend echt aussehenden Nachbildungen, inspiriert von der Trompe-l’Œil-Malerei, ist Grolet schliesslich bekannt. Um seine Patisserie kosten zu dürfen, stehen die Menschen vor seinem Geschäft Cédric Grolet Opéra in Paris stundenlang Schlange. Wir wollen auch!

Wie die Mutter so die Tochter

Superstar Beyoncé befindet sich gerade auf ihrer «Renaissance»-Tour. Auch dabei: ihr elfjähriges Töchterchen Blue Ivy, das bei den Auftritten in Paris und London kurzerhand auch auf die Bühne trat und bewies, dass sie das Talent fürs Tanzen definitiv von ihrer Mutter geerbt hat.

Die stolze Mutter schrieb nach dem gemeinsamen Auftritt mit ihrer Tochter auf Instagram: «Meine wunderschöne Erstgeborene. Ich bin so stolz und dankbar, deine Mama zu sein. Du bringst uns so viel Freude, mein süsser Engel.» Jöö.

Süsse Abkühlung

Vor allem im Sommer eine super Abkühlung: Die mit Schokolade umhüllten Himbeeren von Franuí. Foto: Franuí

Beim Grossverteiler entdeckt und für fantastisch befunden: die in weisser und dann dunkler Zartbitter­schokolade getunkten, gefrorenen Himbeeren von Franuí. Vor allem bei heissem Wetter eine super Abkühlung – gleichzeitig hat man das Gefühl, dass die Himbeeren im Schokomantel eine gesündere Alternative zu den meisten Glaces sind. Immerhin werden sie ohne Konservierungsstoffe, Färbungsmittel oder künstliche Aromen hergestellt.

Wer Geduld hat, lässt die Packung rund eine Stunde vor dem Verzehr bei Raumtemperatur stehen, damit die Himbeeren etwas auftauen. Aber auch direkt aus dem Gefrierfach schmecken sie köstlich.

Pommes-Chic

Nie mehr fettige Hände! Foto: Bottega Veneta

Kennen Sie das, wenn Sie Pommes essen und das Öl durch das Papier drückt und die Hände ganz fettig werden? Dann hat das italienische Luxuslabel Bottega Veneta genau das richtige Accessoire für Sie! Nämlich eine in charakteristischer Intrecciato-Technik geflochtene Pommestüte aus Kalbsleder – für unschlagbare 1100 Euro. Das Designerstück ist so skurril und unnötig, dass es schon wieder witzig ist.

Männer mit Chihuahuas

Bilder wie dieses kommen laut einer Studie bei Frauen besonders gut an. Foto: Getty Images

Gibt es bestimmte Haustiere, die einen attraktiver wirken lassen? Dieser Frage wurde in einer Studie nachgegangen, es wurde untersucht, mit welchen Haustieren man auf Dating-Apps den grössten Erfolg hat. Dafür wurden die Bilder einer männlichen und einer weiblichen Testperson mit den zehn beliebtesten Hunde- und Katzenrassen auf den Dating-Apps Tinder, Lovoo und Badoo verglichen. Das Bild mit dem Haustier wurde jeweils nach 24 Stunden ausgetauscht, alle anderen Informationen wie die Biografie blieben gleich. So konnte genau identifiziert werden, wie viele Matches die Testperson mit jedem Vierbeiner erhalten hat.

Das Ergebnis ist überraschend: So kommen Männer mit Chihuahuas besonders gut an. Frauen hingegen können selbst am besten mit einem Border Collie punkten. Übrigens: Katzen kommen generell etwas schlechter an als Hunde. Sie landen in dem Ranking im unteren Mittelfeld.

Sci-Fi-Kopfhörer

Futuristischer Look: Der Dyson Zone. Foto: Dyson

Die Marke Dyson ist bekannt für ihre innovativen Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Luftreiniger und Föhns, die beim Publikum zuerst einmal auf Skepsis stossen (evtl. auch wegen der hohen Preise). Auch ihr neuster Launch sorgt für Gesprächsstoff: der Dyson Zone. Dabei handelt es sich um Noise-cancelling-Kopfhörer mit integriertem Luftfilter. Der Aufsatz, der wie aus einem Sci-Fi-Film aussieht, sorgt für einen kühlen und gereinigten Luftstrom, der frei von säurehaltigen Gasen sowie Partikeln ist – einschliesslich Pollen. Perfekt für Allergiker also – wäre da nicht das Preisschild. Das gute Stück schlägt mit umgerechnet 900 Franken zu Buche.

Kollege Rafael Zeier hat den Luftreinigungskopfhörer getestet – hier lesen Sie seinen Bericht.

Wütende Swifties

Ist für seine problematischen Auftritte bekannt: The-1975-Sänger Matty Healy bei einem Konzert in Schottland (27. Mai 2023). Foto: Roberto Ricciuti (Getty Images)

Taylor-Swift-Fans sollten eigentlich im siebten Himmel schweben. Immerhin beglückt der Popstar sie gerade mit der viel gelobten Eras-Tour, bei der sie in den USA 52 Shows spielt. Wäre da nur nicht ihre neue Liebesaffäre. Denn dass die Sängerin mit dem Sauberfrau-Image ausgerechnet den als problematisch bekannten The-1975-Sänger Matty Healy datet, finden Fans gar nicht gut. Und fordern von ihr unter dem Hashtag #SpeakUpNow lauthals auf Social Media, mit ihm Schluss zu machen.

Denn Healy machte erst kürzlich Schlagzeilen, weil er in einem Podcast über rassistische Witze über US-Rapperin Ice Spice lachte. Bei einem seiner Auftritte soll er zudem den Nazi-Gruss gemacht haben. Swift scheint angesichts des Shitstorms schon auf Schadensbegrenzung aus zu sein – und veröffentlichte gerade einen Remix ihres Songs «Karma» mit einem Feature von Ice Spice.

Bitte Schuhe anlassen!

Im ÖV die Schuhe ausziehen: Vor allem Wandervögel begehen diesen Fauxpas gern. Foto: Getty Images

Endlich Sommer! Doch die wärmeren Temperaturen bedeuten leider auch, dass im ÖV wieder Knigge-resistente Genossen mitfahren, die ihre Turnschuhe ausziehen, um die Füsse auszulüften. Schon mal was von Sandalen oder atmungsaktiven Schuhen gehört? Am schlimmsten sind aber die Wandervögel, die sich nach getaner Drei-Seen-Tour im Zug ihrer Wanderschuhe entledigen. Der Geruch. Ist. Schrecklich. Also: Die Schuhe bitte anlassen.

