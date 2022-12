Foto-Adventskalender, Tag 10 – Männer im Schnee Der alte Bahnhof Bern versank immer wieder unter einer Schneedecke. Aber der Schnee musste weg. René Wüthrich

Eine Bilderserie aus dem alten Bahnhof Bern, mit kohleschwarzen Silhouetten von Männern, Zügen aus finsterem Stahl und Gleisanlagen und Fahrleitungen wie auf Skizzenzeichnungen. Alle Fotos: SBB Historic; Bildredaktion: René Wüthrich

Es hat geschneit in Bern. Wie schön! Einige Flockenwirbel in der Luft um Giebel und Dachkanten, aber im Grossen und Ganzen sinken die Schneeflocken langsam und gleichmässig herab. Wenn es schneit, tritt oft unmittelbar eine ganz bestimmte, sonderbare Stille ein, als ob alles in einen Schlaf sinken wollte. Die Stadt, der Bahnhof, alles wird allmählich weiss, die Welt versinkt und verschwindet unter dem Schnee. Aber das geht nicht an einem Bahnhof, wo Züge pünktlich fahren. Der Schnee stört den Fahrplan.



Das leichte und flirrende Spiel des fallenden Schnees zeichnet die Dinge in feinen Strukturen. Es erinnert an die Zeichnungen des Grafikers Hannes Binder, SBB Historic

Überall das weisse, frische Leuchten von Schnee, und nur noch Spuren des alten Bahnhofs sind sichtbar. Zum Geniessen dieser fast abstrakt wirkenden Bilder, braucht es kaum Bildlegenden. SBB Historic

SBB Historic

Diese undatierten Aufnahmen haben unbekannte Fotografen oder Fotografinnen zwischen vielleicht 1940 und 1970 gemacht. Auch das Wissen darüber ist versunken und verschwunden. Auf den meisten Fotos befindet sich der Bahnhof gerade in der Bauphase ab 1957. Auf diesen Schneebildern wirken die Lokomotiven schwer und unbeweglich. Sonst haben es alle eilig. Aber nicht die Männer, die draussen auf den Gleisen den Schnee wegschaufeln mussten. Sie wirken dort vereinzelt und ein wenig verloren im grossen Weiss. Alles von Hand, Schaufel um Schaufel. Vielleicht deshalb waren ihre Methoden am Schluss relativ unzimperliche.

SBB Historic

SBB Historic

SBB Historic

Der Hammer gegen das Eis. SBB Historic

Brenner gegen das Vereisen. SBB Historic

SBB Historic

SBB Historic

SBB Historic

SBB Historic

SBB Historic

Ein Zug voller Schnee verlässt den Bahnhof Bern. SBB Historic

Es sind viele Männer darauf. SBB Historic

Auf dem grossen, hohen Lorraineviadukt hält der Zug plötzlich an. SBB Historic

Die Männer beginnen zu arbeiten. SBB Historic

Der Schnee, den sie auf den Zug geschaufelt haben, muss wieder runter. SBB Historic

Einfach über das Brückengeländer hinaus, hinab in die Aare. SBB Historic

SBB Historic

SBB Historic

