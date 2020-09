Langenthaler Wortgeschichten – Mängisch Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

Als Bub hat Alexander Estis ein Zicklein entführt. Bild: Alexander Estis/PD

Meine Mutter sagte früher immer zu mir: «Sei doch nicht so mängisch!» Und ich war es trotzdem. Denn ich war ein störrischer Bub. Was habe ich nicht alles angestellt! Einmal habe ich aus dem Stall auf dem benachbarten Bauernhof ein Zicklein entführt, es in Abwesenheit meiner Eltern in unsere karge Zweizimmerwohnung geschmuggelt und mit ihm gemeinsam den Garderobenschrank erklommen, der mir zuvor stets wie ein unbezwingbares Felsmassiv vorgekommen war. Zurückgekehrt, schüttelten die Eltern den Kopf und brachten das Zicklein zurück.