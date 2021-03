Polizei sucht Zeugen – Mädchen in Aegerten von Auto angefahren In Aegerten ist am Donnerstagabend ein Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Suche nach dem Lenker oder der Lenkerin läuft.

Um etwa 18.30 Uhr am Donnerstag wollten eine erwachsene Person und ein Kind die Bielstrasse in Aegerten auf Höhe des Fussgängerstreifens kurz vor der Verzweigung Schulstrasse überqueren. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurden sie dabei von einem dunklen Personenwagen gestreift, der in Richtung Brügg fuhr. Das Mädchen stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Begleitperson blieb unverletzt und brachte das Kind zum Arzt.

Weil das Auto einfach weitergefahren sei, sucht die Polizei nun Zeugen. Insbesondere wird auch der Lenker oder die Lenkerin des grossen dunklen Personenwagens gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

mb