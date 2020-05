Bei Überholmanöver in Schönried – Mädchen bei Sturz von Velo verletzt Am Donnerstagmorgen ist in Saanenmöser ein Mädchen mit dem Velo gestürzt und wurde dabei leicht verletzt. Zuvor war sie von einem Auto überholt worden.

Am Donnerstag um 7.15 Uhr kam es in Schönried zu einem Unfall. Eine Schülerin war mit dem Velo auf der Saanenmöserstrasse in Richtung Schönried unterwegs gewesen, als sie kurz vor der Einmündung Blüemlismattstrasse von einem Auto überholt wurde, das ebenfalls in Richtung Schönried fuhr.

Daraufhin stürzte das Mädchen aus noch zu klärenden Gründen. Der Lenker eines nachfolgenden Autos hielt an, um sich nach dem Befinden der Verunfallten zu erkundigen. Die Schülerin begab sich später am Morgen zur Kontrolle ins Spital, wo laut Polizeiangaben leichte Verletzungen festgestellt wurden.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des Autos, welches das Mädchen überholt hatte, wie auch der Lenker, der sich nach dem Befinden des Mädchens erkundigt hatte, werden gebeten sich zu melden. Hinweise werden unter der Nummer 033 227 61 11 entgegengenommen.

( PD/flo )