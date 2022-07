Unfall in Grindelwald – Mädchen bei Kollision mit Auto schwer verletzt Ein Mädchen ist am Donnerstagabend in Grindelwald bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt und ins Spital gebracht worden. Der Unfall wird untersucht. pkb

Auf der Dorfstrasse in Grindelwald (Symbolbild) ereignete sich am Donnerstag ein Unfall mit einem Kleinkind. Foto: Google Maps

Am Donnerstag kurz vor 19 Uhr ist bei der Kantonspolizei Bern die Meldung eingegangen, dass sich in Grindelwald auf der Dorfstrasse ein Verkehrsunfall ereignet habe. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto auf der Dorfstrasse in Richtung Dorfzentrum unterwegs, als es kurz nach der Verzweigung Dorfstrasse/ Endweg aus aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Kleinkind kam, das unvermittelt auf die Strasse rannte», teilt die Kantonspolizei mit.

Das zweijährige Mädchen sei beim Unfall schwer verletzt worden. «Sie wurde von einem sofort ausgerückten Ambulanzteam und später von einer Rega-Crew medizinisch versorgt und ins Spital gebracht», heisst es. Die Kapo hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

