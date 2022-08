Unfall in Port – Mädchen auf Fussgängerstreifen touchiert –Tesla fährt weiter Am Dienstag ist ein Mädchen in Port von einem Auto touchiert und dabei leicht verletzt worden. Der Lenker des schwarzen Teslas entfernte sich von der Unfallstelle.



Am Mittwoch wurde der Kantonspolizei Bern nachträglich gemeldet, dass ein Mädchen am Dienstag gegen 13.05 Uhr auf der Lohngasse in Port von einem Auto touchiert worden war. Gemäss ersten Erkenntnissen wollte das Mädchen den Fussgängerstreifen auf Höhe der Hausnummer 37 mit seinem Velo überqueren, als es von einem schwarzen Tesla touchiert wurde.

Sie stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Der Autofahrer setzte die Fahrt in Richtung Bellmund fort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: 032 324 85 31.

sih/pkb

