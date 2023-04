BLS baut in Spiez – Mächtige Wand gegen den Lärm – Seelinie eine Woche gesperrt Vom 30. April bis zum 4. Juni wird es lärmig: Teils im 24-Stunden-Betrieb erneuert die BLS Weichen und Gleise am Bahnhof Spiez. Die Linie nach Interlaken bleibt bis zum 7. Mai geschlossen.

Meterhoch: Um den Lärm für die Anwohnenden zu dämmen, hat die BLS entlang der Bahnhofstrasse eine mobile Lärmschutzwand installiert. Foto: Jürg Spielmann

Es ist ein spezielles Bild, das sich seit Tagen an der Spiezer Bahnhofstrasse bietet. Bis zu über vier Meter hoch türmt sich zwischen der Niesenbrücke und der Kreuzung Bahnhofstrasse/Schlösslistrasse eine mächtige grüne Wand auf. Laut BLS-Angaben handelt es sich dabei um mobile Lärmschutzmatten, die zu den Bahngleisen hin an ein Gerüst gehängt worden sind.

Das aus gutem respektive gut hörbarem Grund: Es stehen lärmintensive Arbeiten an – Schotter, Schwellen und Schienen werden ersetzt. Die Wand sei eine «temporäre Massnahme», schreibt die BLS in einer Information an die Anwohnerinnen und Anwohner. Gestartet wird mit den Bauarbeiten am Sonntag, 30. April. Sie dauern gut einen Monat.

«Während der Sperre müssen Fahrgäste zwischen Spiez und Interlaken mit einer halben Stunde zusätzlicher Reisezeit rechnen.» Aus der Mitteilung der BLS

Das Berner Bahnunternehmen ersetzt auf der Ostseite des Bahnhofs Spiez zehn Weichen und zwei insgesamt 150 Meter lange Gleisabschnitte, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Das bleibt nicht ohne Folgen für den Zugverkehr: Die Bahnstrecke zwischen Spiez und Interlaken wird vom 30. April bis zum 7. Mai gesperrt. Die ausfallenden Züge werden laut BLS durch Busse ersetzt. Der Onlinefahrplan sei angepasst. «Während der Sperre müssen Fahrgäste zwischen Spiez und Interlaken mit einer halben Stunde zusätzlicher Reisezeit rechnen», heisst es in einer aktuellen Medienmitteilung. Ab dem 8. Mai sollen die Züge wieder nach Fahrplan verkehren.

Auch Kritik wurde laut

Die Hauptarbeiten dauern von Sonntag bis zum 14. Mai. In der Anwohnerinfo ist von «lärmintensiven Tag-/Nachtarbeiten am Gleis» die Schreibe. Denn gearbeitet wird rund um die Uhr, auch an den Wochenenden. Dies, weil sie einen Grossteil der Arbeiten aus sicherheitstechnischen und betrieblichen Gründen nur ausführen können, wenn keine Züge fahren, wie die BLS sagt. Sie verspricht: «Die Arbeiten sind so organisiert, dass Emissionen und Beeinträchtigungen für Anwohner und Reisende auf ein Minimum reduziert werden.»

Arbeiter im ostseitigen Gleisbereich des Bahnhofs Spiez. Hier werden nun Weichen und Gleise ersetzt – auch nachts und an den Wochenenden. Foto: PD

Während der zweiten Bauetappe vom 15. Mai bis zum 4. Juni fänden «nur noch vereinzelt Nachtarbeiten» statt. Gemäss Infoschreiben vom 21./22. bis zum 26./27. Mai. Zum Abschluss am 3./4. Juni wird es noch einmal richtig lärmig.

Die Weichen respektive deren Lärm beschäftigen die Anwohnenden in diesem Bereich schon seit einiger Zeit. Vor rund drei Jahren meinte Rösli Weiss, die an der Oberen Bahnhofstrasse lebt: «In den letzten Jahren ist es zunehmend schlimmer geworden.» Besonders eine Weiche raubte der Nachbarschaft den Schlaf oder liess einen solchen nur noch mit dem Tragen von Ohrstöpseln zu, wie eine Nachbarin von Weiss damals sagte. Dieses Gleisstück war von der BLS daraufhin als Sofortmassnahme ersetzt worden, um die Zeitspanne bis zu dem nun anstehenden Umbau zu überbrücken.

