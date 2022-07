Wie es zum Emme-Hochwasser kam – Mächtige Gewitterzellen entleerten sich in einen Trichter Beim Hohgant haben ziehende Gewitter grosse Mengen Wasser ins oberste Einzugsgebiet der Emme fallen lassen. Dölf Barben

Beim Hohgant (links) sind ausserordentliche Niederschlagsintensitäten gemessen worden. Darunter gelitten hat das Gebiet Bumbach (rechts). Foto: Bruno Petroni

Am Montagnachmittag war es so, als hätten grosse Gewitterzellen während einer Stunde Wasser in einen riesigen Trichter geschüttet. Der obere Teil des Trichters ist das Gebiet südöstlich von Hohgant und Schrattenfluh. Der Ausgang des Trichters ist die Verengung zwischen den beiden Bergen. Genau dort liegen das Restaurant Kemmeribodenbad und – etwas weiter unten – das Dorf Bumbach.