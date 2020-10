Industriegeschichte im Museum – Made im Aargau Die Sonderausstellung «Von Menschen und Maschinen» in der Halle von SBB Historic in Windisch zeigt Erfolgsgeschichten aus dem Kanton der Industriepioniere. Silvia Schaub

Im Kanton Kanton Aargau erfunden und patentiert: Würfelzucker. Foto: PD

Wer beim Bahnhof Brugg die Stufen Richtung Campus nimmt, steht schon mitten in der Thematik, die das Museum Aargau zurzeit mit einer Sonderausstellung beleuchtet: die Industriegeschichte des ansonsten vor allem als Rüebli- oder Durchfahrtkantons bekannten Aargaus. Man schlendert hinter den Geleisen auf dem Gelände der Cables Brugg (ehemals Kabelwerke Brugg) an riesigen Kabelrollen vorbei, als würden sie den Besuchern den Weg zum Ausstellungsort bei SBB Historic weisen. Plötzlich prescht ein Hubstapler vor, packt eine gigantische Rolle und hievt sie in die Halle, wo sie bereit gemacht wird für ihren Einsatz irgendwo auf der Welt. Made im Kanton Aargau: Dies gilt noch für viele weitere Produkte, die man in der Sonderausstellung «Von Menschen und Maschinen – Streifzug durch die Aargauer Industriegeschichte» in Windisch zu sehen bekommt.