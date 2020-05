Von 314 auf 288 Sitze geschrumpft – Macron verliert Mehrheit im Parlament Sieben Abgeordnete schlossen sich am Dienstag der neuen Gruppierung «Ökologie, Demokratie, Solidarität» an. Für eine Mehrheit im Parlament fehlt Macron nun einen Sitz.

Fernsehansprache in der Corona-Krise: Der französische Präsident Emmanuel Macron wird wegen seiner wirtschaftsfreundlichen Politik kritisiert. Foto: Marc Piasecki/Getty Images

Die Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verliert ihre Mehrheit im Parlament. Sieben Abtrünnige von «La Republique En Marche» (LREM) schlossen sich am Dienstag der neuen Gruppierung «Ökologie, Demokratie, Solidarität» an, die damit auf 17 Parlamentarier kommt. Damit kommt LREM nur noch auf 288 Stimmen in der Volksvertretung. Für eine Mehrheit sind 289 Sitze nötig. Zum Amtsantritt Macrons 2017 hatte LREM 314 Abgeordnete gestellt.

In den vergangenen Monaten hatten sich Abgeordnete von der LREM abgewendet, weil sie unzufrieden mit der wirtschaftsfreundlichen Politik Macrons und seinem starken Einfluss auf die Entscheidungsfindung waren. Macron kann im Parlament weiterhin auf die Unterstützung der zentristischen Partei Mo Dem setzen. Er muss jedoch in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit mehr Zugeständnisse machen.

