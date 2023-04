Scharfe Kritik an China-Aussagen – «Macron scheint von allen guten Geistern verlassen» Vor allem deutsche Politiker ärgern sich über den französischen Präsidenten. Doch auch aus den USA kommt Kritik.

Will offenbar kein «Vasall der USA» mehr sein: Emmanuel Macron (rechts) mit dem chinesichen Präsidenten Xi Jinping Foto: Keystone

Der Vorstoss des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine unabhängigere Rolle Europas gegenüber den USA und China stösst vor allem bei deutschen Politikern auf scharfe Kritik. «Macron scheint von allen guten Geistern verlassen», sagte der CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen der «Bild»-Zeitung (Dienstagsausgabe). «Während es Amerika ist und nicht Frankreich oder Deutschland, das die Ukraine massgeblich unterstützt und damit Europa verteidigt, fordert Macron eine Abkehr von Amerika. Während China gerade den Angriff auf Taiwan übt, verlangt Macron eine Annäherung an China», sagte Röttgen weiter.

Der französische Präsident hatte in einem am Sonntag veröffentlichten Interview in der französischen Zeitung «Les Echos» gefordert, dass Europa in der Taiwan-Frage kein «Mitläufer» sein dürfe. «Das Schlimmste wäre es zu denken, dass wir Europäer Mitläufer sein und uns dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion anpassen müssten», sagte der Staatschef.

«Unsere Priorität kann es nicht sein, uns der Agenda von anderen in allen Weltregionen anzupassen», sagte Macron. Europa riskiere, «zu Vasallen zu werden, während wir der dritte Pol sein können, wenn wir ein paar Jahre Zeit haben, ihn aufzubauen», sagte Macron, der in der vergangenen Woche den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking getroffen hatte. Das Interview wurde am Freitag während seines China-Besuchs geführt. (Dazu die Analyse: Macron hat ein umfassendes Desaster angerichtet)

SPD-Politiker Metin Hakverdi sagte dem «Tagesspiegel» (Dienstagsausgabe): «Es ist ein schwerer Fehler, sich als Westen ausgerechnet im Umgang mit Peking spalten zu lassen.» Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch hingegen nannte Macrons Wunsch nach strategischer Unabhängigkeit für Europa im «Tagesspiegel» ein erstrebenswertes Ziel, sofern es mit dem Ziel verbunden sei, die Friedensmacht der Welt zu werden.

«Wahlhilfe für Donald Trump»

Kritik kam auch aus den USA: Der US-Senator Marco Rubio veröffentlichte ein Video auf Twitter, in dem er sagte: Wenn Europa sich in der Taiwan-Frage nicht auf die Seite Chinas oder der USA stelle, dann sollten sich die USA im Ukraine-Konflikt vielleicht auch nicht auf eine Seite stellen.

Das Wall Street Journal schrieb in einem Leitartikel, dass die «wenig hilfreichen Kommentare» des französischen Präsidenten die Abschreckung der USA und Japans gegen China im Westpazifik untergraben würden. Zudem ermutigen die Aussagen US-Politiker, die das amerikanische Engagement in der Ukraine reduzieren wollen. «Wenn Präsident Biden aufmerksam ist, sollte er Herr Macron anrufen und fragen, ob es ihm darum gehe, Donald Trumps Wahlhilfe zu leisten», schrieb die Zeitung. Und: Es sei ja verständlich, wenn Macron unabhängiger von den USA werden wolle. Aber dann müsse er auch bereit sein, dementsprechend Geld in die Hand zu nehmen und den politischen Wandel einzuleiten.

Mujtaba Rahman, Europachef des Forschungsunternehmens Eurasia Group, krisisierte im «Guardian», das Timing von Macrons Äusserungen während des chinesischen Militärmanövers vor Taiwan. «Es wird als Beschwichtigung Pekings und als grünes Licht für die chinesische Aggression interpretiert.» Vielleicht sei es Macron darum gegangen, seine Umfragewerte in Frankreich zu verbessern, in dem er rhetorisch Charles De Gaulle nacheifere.

Ein Sprecher der französischen Botschaft in Washington sagte, Macrons Äusserungen seien überinterpretiert worden. «Die USA sind unsere Verbündeten, mit denen wir unsere Werte teilen», fügte er hinzu.

