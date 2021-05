Sieg gegen Nazi-Deutschland – Macron erinnert am Triumphbogen an Weltkriegsende 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron der Toten gedacht.

Emmanuel Macron und der französische Premierminister Jean Castex mit Blumenkranz vor dem Grab des unbekannten Soldaten in Paris. (8. Mai 2021) Foto: Christian Hartmann (Maxxppp/Keystone)

Der 8. Mai ist in Frankreich Feiertag – es wird an den Sieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland im Jahr 1945 erinnert. Aus diesem Anlass legte der französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag am Grab des unbekannten Soldaten im Schatten des Pariser Triumphbogens ein Blumengebinde nieder, wie Fernsehbilder zeigten.

An der kurzen Feier nahmen auch Macrons Amtsvorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande teil. Wegen der Corona-Beschränkungen gab es nur wenige eingeladene Teilnehmer. Der 43-Jährige Staatschef und andere trugen am Revers ein Abzeichen in Form einer Kornblume – diese ist in Frankreich ein Symbol für die Solidarität mit früheren Kriegsteilnehmern und verletzten Soldaten.

SDA

