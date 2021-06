Regionalwahlen in Frankreich – Macron auf Guter-Laune-Tour Nach dem langen Pandemiewinter feiert Frankreichs Präsident auf einer Reise die Schönheit des Landes – und tut so, als ginge ihn die kommende Regionalwahl nichts an. Nadia Pantel aus Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Poix-de-Picardie (17. Juni 2021). Foto: Denis Charlet (AFP)

Als Emmanuel Macron 2017 gerade frisch im Amt war, veröffentlichte der Schriftsteller Philippe Besson sein Werk «Un personnage de roman», das vom Aufstieg Macrons erzählte. Der titelgebenden Romanfigur «Emmanuel M.» nähert sich Besson mit unverhohlener Bewunderung: «Was mich von Anfang an zu ihm hingezogen hat, war seine Einzigartigkeit.»

Es gehört nicht zu den instinktsichersten Entscheidungen Macrons, dass er Besson ein knappes Jahr nach Erscheinen des Buchs zum Generalkonsul in Los Angeles machen wollte. Die Ernennung wurde nach Nepotismus-Vorwürfen vom Staatsrat gekippt. So ist Besson nun nicht in Kalifornien, doch Macron beweist immer wieder, dass der Titel des Buchs klug gewählt war. Sobald die politische Aktualität ihm ein bisschen Luft lässt, gestaltet er seine Amtszeit, als wäre er eine Romanfigur.