Empathie nimmt ab – Macht uns der Stress zu rüpelhaften Unmenschen? Eine grosse Mehrheit findet: Das Einfühlungsvermögen der Menschen sinkt. Schuld sein könnten die sozialen Medien – doch ausgerechnet die Jungen sind hier weniger alarmiert. Michael Feller

Handeln sie wirklich aus unlauteren Motiven? Strassenblockade der Gruppe «Aufstand der letzten Generation» in der deutschen Kleinstadt Aalen am 19. Januar. Foto: Imago

Schier unfassbar: Zwei Klimaaktivisten aus Deutschland schwänzen einen Gerichtstermin – und fliegen stattdessen nach Bali. Was für ein Widerspruch. Die aufsässige Klimajugend versperrt der arbeitsamen Bevölkerung den Weg, in dem sie sich auf den Boden klebt – und lässt es sich dann an der Sonne gut gehen. Wasser predigen und Wein trinken! Als die Geschichte letzte Woche publik wurde, kochte das Netz vor Wut. Die Meinungen waren schnell gemacht und die Bösen eruiert: Die heutigen Jugendlichen sprechen mit gespaltener Zunge. Alle!