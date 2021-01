Langenthal siegt in Olten – «Macht Spass, die Derbys zu gewinnen» Olten hat in der Swiss League nach acht Siegen in Folge wieder einen Bezwinger gefunden: Der SC Langenthal gewinnt das Derby 3:1. Leroy Ryser

Eero Elo (ganz links) erzielt den zweiten Langenthaler Treffer im Derby gegen Olten. Foto: Leroy Ryser

20 Sekunden vor Schluss hatte der SC Langenthal im Derby in der Swiss League fertig gezittert: Der EHC Olten hatte gerade noch in Überzahl versucht die Partie auszugleichen und die Verlängerung zu erzwingen. Doch die Langenthaler blockten alle Schüsse ab und die Scheibe gelangte irgendwie zu Marc Kämpf. Dieser nahm rotzfrech Mass und schoss den Puck aus dem eigenen Drittel ins leere Tor der Einheimischen zum 3:1-Endstand. Erstmals seit acht Siegen in Folge musste Olten das Eis somit wieder einmal als Verlierer verlassen.

Schon im ersten Drittel war es dem SCL mehrmals gelungen, die Einheimischen einzuschnüren und zu dominieren. Aus jenen Druckphasen entstanden auch die beiden Tore, welche letztlich die Basis für den Erfolg der Oberaargauer bildeten. In der 3. Minute traf Fabio Kläy im Slot zum 1:0 und nach einem cleveren Zuspiel markierte Eero Elo in der 8. Minute den zweiten Treffer für den SC Langenthal.

Caminadas Reflex

Mit der Führung im Rücken hatte Langenthal zwar meistens die Kontrolle über die Begegnung und fing die Angriffe des EHC Olten oft früh ab. Dennoch erzielte das Heimteam in der 36. Minute durch Verteidiger Phillipp Rytz den 1:2-Anschlusstreffer und schöpfte neue Hoffnung für den letzten Spielabschnitt.

In der 52. Minute standen die Einheimischen dann tatsächlich nahe vor dem 2:2-Ausgleich, als sich die Langenthaler Verteidiger Mathieu Maret und Serge Weber vom Slot wegziehen liessen und Oltens Alban Rexha überraschend an die Scheibe kam. Doch SCL-Torhüter Pascal Caminada reagierte überragend: Sein blitzschneller Reflex gegen Rexhas Abschluss verhinderte den Ausgleich.

Lob an die Coaches

Der SC Langenthal hat von den letzten 10 Spielen gegen den EHC Olten nun acht gewonnen. «Diese Statistik klingt wirklich nicht schlecht», sagte Fabio Kläy nach der Partie lachend und fügte an: «Als Langenthaler macht es natürlich Spass, die Derbys gegen Olten zu gewinnen.»

Weshalb es gegen Olten oft so gut laufe, sei indes schwierig zu erklären, schliesslich seien die Duelle zumeist harte, unberechenbare Fights. «Der Start ins Spiel war mit entscheidend. Auch unser Defensivspiel war sicherlich gut. Zudem denke ich, dass wir in Unterzahl Fortschritte gemacht haben.» Wichtig sei aber vor allem auch, dass die Coaches die Mannschaft immer wieder gut auf den Gegner einstellen würden, findet Kläy.