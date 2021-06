Tiere im Job – Macht Platz für den Bürohund! Vermehrt wollen Angestellte Hunde mit zur Arbeit nehmen. Diese sollen sich positiv auf Betriebsklima und Produktivität auswirken. Aber was ist mit den Kollegen, die keine Vierbeiner mögen? Denise Jeitziner

Beim deutschen Medienunternehmen Funke sind Vierbeiner ausdrücklich erwünscht. Zwei frisch ernannte Chief Dog Officer sorgen dafür, dass sich Tierliebhaber und Skeptiker nicht in die Haare geraten. Foto: Funke Mediengruppe

Diesen Donnerstag findet im deutschsprachigen Raum die Aktion «Kollege Hund» statt. Das ist so etwas wie der Zukunftstag, nur dass statt der Kinder Hunde Büroluft schnuppern dürfen. Für Schweizer Hundehalter trifft sich das gut.



Während der Pandemie haben sich so viele Leute einen Vierbeiner zugelegt, dass die Tierheime seither nahezu leer sind. Im Homeoffice klappte es prima mit der Work-Dog-Balance. Aber wohin mit Bello, wenn es bald wieder zurück an den Arbeitsplatz geht? Allein zu Hause lassen? Oder wieder zurück ins Tierheim?

Firmen heissen Hunde explizit willkommen