Leserreaktionen – «Macht endlich vorwärts mit der Impfzulassung» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Impfstrategie der Schweiz.

Ab heute darf der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff BNT162B2 in Grossbritannien verabreicht werden. In der Schweiz soll ab Anfang Januar geimpft werden. Foto: Keystone

Zu «Grossbritannien lässt als erstes westliches Land einen Corona-Impfstoff zu»

Wir haben keine Zeit zu zögern. Typisch schweizerisch: Während andere einen Impfstoff schon zugelassen haben, prüft die Schweiz noch einmal und wartet noch einmal ab und prüft wieder und überlegt es sich noch einmal. Macht endlich vorwärts mit der Zulassung, wir haben keine Zeit zu zögern. Ich werde mich sofort impfen lassen und nehme Nebenwirkungen in Kauf, besser als mit Corona auf der Intensivstation zu landen. Rita Ellenberger, Bern

Das Problem löst sich von selbst Es ist sehr zu begrüssen, dass sich die Schweiz am Wettrennen um den frühesten Impfbeginn nicht beteiligt und die verfügbaren Unterlagen zwar raschmöglichst, aber trotzdem sorgfältig prüft. Immerhin sollen mit einer Impfung gesunde Menschen vor Schaden geschützt werden, da geht Sicherheit vor Geschwindigkeit. Auch die Diskussion um ein Impfobligatorium ist zur Zeit völlig überflüssig. Ist ein Wirkstoff dann erst einmal zugelassen, muss er produziert und möglichst gerecht verteilt werden. Erst wenn alle, die geimpft werden sollten oder wollen, geimpft sind und der Impfstoff palettenweise in den Lagern herumsteht, stellt sich die Frage zumindest theoretisch. Erweist sich die Impfung bis dann auch in der Praxis als wirksam, wird sich mancher heutiger Impfskeptiker freiwillig impfen lassen, also löst sich das Problem weitestgehend von selbst. Urs Salvisberg, Langenthal

Zu «Sie wollen wieder zeigen, wer Chef ist»

Warum wird der Sonntagsverkauf erlaubt, wenn wir doch Menschenansammlungen vermeiden sollen und der Bundesrat beschliesst, dass weniger Personen in ein Geschäft hinein dürfen? Welch ein Widerspruch! Esther Steiner, Bätterkinden

Zu «Die Wirkung der Corona-Massnahmen ist bereits verpufft»

Es ist die Rede von sinkenden Corona-Fallzahlen in der Romandie, während sie in der Deutschschweiz stagnieren oder ansteigen. Der Bericht schweigt darüber, dass während der Zeit, in der alle Läden und Restaurants in der Romandie geschlossen sind, die Romands in Scharen zum Einkaufen oder in Restaurants in die Deutschschweiz pilgern. Corona-Tourismus pur. Die Probleme werden so nur von einem Kanton in den anderen verlagert. Die grösste Wirtschaftskrise weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg kann nicht mit vereinzelten kantonalen Massnahmen geregelt werden. Ein landesweit einheitliches Vorgehen ist nötig, damit wir den fiesen Winzling namens Corona in den Griff bekommen. Es steht viel auf dem Spiel: Vertrauen, Glaubwürdigkeit und der soziale Frieden in unserem Land. Felice Egli, Münchenbuchsee

Zum Leserbrief von Walter Stucki

Ob diejenigen, die das Ständemehr kritisieren und es ungerecht finden, dass beispielsweise eine Stimme aus dem Appenzell 40 Mal mehr zählt als eine zürcherische, wohl wissen, dass auch die EU zum Schutz ihrer Minderheiten solche Bestimmungen festgelegt hat? Etwa indem die Gewichtung der Stimmen nach der Bevölkerungszahl der einzelnen EU-Staaten erfolgt. Beispiel: Eine deutsche Stimme repräsentiert ca. 8 Millionen Einwohner Deutschlands, eine luxemburgische Stimme ca. 200’000 luxemburgische Einwohner, was bedeutet, dass eine luxemburgische Stimme 40 Mal mehr zählt als eine deutsche. Toni Brunner, Münchringen

Zu «Die Rache der dänischen ‹Zombie-Nerze›»

Ich habe mit Entsetzen gelesen, dass immer noch solche grausamen Pelztier-Farmen existieren, wo doch Pelz kaum noch getragen wird und zum Teil sogar verboten ist. Und das in einem Land wie Dänemark. Einzelhaltung in kleinen Käfigen mit Gitterboden - einfach nur grausam! Die niedlichen Tiere sind nun «erlöst» von ihrer Folter, besser tot als solch ein Dasein. Ursula Weber, Uttigen

Zu «Warum Martina Hingis plötzlich verschmäht wird»

Wer für «sauberen» Sport ist, der sollte einmal in sich gehen. Wird denn im Spitzensport in einigen Sportarten nicht gedopt? Unser Rechtssystem basiert auf der Strafe für einen bestimmten Übertritt. Danach ist der oder die frei von Verurteilungen. Dass Martina Hingis wegen Dopingvergehen nicht mehr an den Sports Awards teilnehmen darf, ist mit ein Grund, die Fernsehsendung nicht anzuschauen. Franz Schüpbach, Liebefeld