Schlagerette

Nina Kobelt

Eine Schlagerkolumne mit einer Indie-Pop-Gruppe zu beginnen, mag irritieren. Und doch möchte ich die Berliner Band «Von wegen Lisbeth» zitieren – so weit ist sie ja dann doch nicht vom Schlagertum entfernt. Also: In ihrem Song «Podcast» singen sie herzzerreissend schmachtend und bittend «Mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast.» Es ist so lustig!

Daran musste ich wieder mal denken, als ich das Netz nach Schlager-Podcasts absuchte. Das macht man ja jetzt. Podcast hören, produzieren, darüber lästern. Ich eingeschlossen. Manchmal schreibe ich dann sogar noch drüber, was irgendwie komisch ist, weil man ja nicht lesen, sondern lauschen soll bei einem Podcast. Das hat auch das Ehepaar Hazel Brugger und Thomas Spitzer letzthin in seinem eigenen kurz angedeutet. In «Nur verheiratet» sagte die Schweizer Comedian: «Ich find das immer verblüffend, dass mittlerweile Zeitungen über Podcasts reden.» Eine Kapitulation in sich sei das. Fand der Gatte.

Was auch immer das heissen soll.

Schlager-Podcasts sind dünn gesät. Gute Schlager-Podcasts gibt es, nun ja, einen, meiner Meinung nach. «Make Schlager Great Again» gehört nicht dazu. Aber auf diesen stiess ich bei meinen Recherchen als Erstes. Zwei Männer namens Kaiser & Vogel loben sich darin selber so sehr und ausführlich, dass man beim Hören vergisst, worum es eigentlich geht (Schlager, am Rande) und man schon nach ein paar Minuten stoppen muss – weil einen diese mittelschwere Übelkeit befällt, ähnlich jener, die nach, sagen wir: fünf Erdbeertörtchen auch auftritt.

Ich hielt eine Folge lang durch («#53 Beatrice Egli unten ohne & Schlager Podcasts im Test!») und muss jetzt kurz arrogant werden: Tschuldigung, meine Herren. Ihr könnt gerne über Schweizer Schlagersängerinnen herziehen, aber dann sprecht doch bitte den Ausdruck Fauxpas richtig aus, danke.

In ebendiesem blöden Podcast wurde ich aber auch auf ein positives Beispiel aufmerksam: «Aber bitte mit Schlager» (ja, man überschlägt sich mit originellen Namen). Jeweils samstags interviewen Anika Reichel und Julian David vom Schlagerplanetradio einen sogenannten Star und sprechen mit ihr oder ihm über das Wichtigste in der Schlagerwelt. Also, wer mit wem welches Kind bekommt und so. Das ist so langweilig (oder aufregend, je nachdem), wie es tönt. Und es ist wie Heftli-Lesen beim Coiffeur: Göschene–Airolo, rein, raus, grossartige Unterhaltung, die man sofort wieder vergessen kann.

Ich wünschte mir mehr davon, viel mehr, vor allem jetzt, wo das Leben wieder leicht wird und wohlig wie ein Schlagersong. Und darum – es tut mir leid, Von wegen Lisbeth – bitte ich alle schlageraffinen Leute ganz dringend: Macht bitte, bitte, bitte einen Podcast!

PS: Auch unter Podcast laufen die knapp zweieinhalbminütigen Porträts von Schlagerstars bei NDR. H ören Sie rein . Es lohnt sich!

