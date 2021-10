Sweet Home: Einrichtungshilfe – Machen Sie mehr aus Ihrem Wohnzimmer Sofa, Couchtisch oder Wohnwand: Mithilfe dieser zehn Tipps können Sie Ihre gute Stube verschönern und erweitern. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Bauen Sie Stauraum ein

All - in - one: Stauraum und Sofa geschickt kombiniert. Foto über: Jessica Helgerson Interior Design

Wir haben mehr als Siebensachen und all unsere wertvollen, geliebten Dinge müssen einen Platz haben. So lohnt es sich, auch im Wohnzimmer cleveren Stauraum einzubauen. Die Idee, dies bei einem Sofa zu machen, ist gut. Denn Sofas sind meist keine kleinen Investitionen. So ist es durchaus eine Überlegung wert, sich statt für ein teures Designersofa für eine Schreinerlösung zu entscheiden – und diese mit einer Schubladenbasis gestalten zu lassen. Dieses Modell steht in einer Loftwohnung und ist zusätzlich abgegrenzt durch eine erhöhte Nische. Aber die Grundidee ist durchaus auch in einer kleinen Wohnung und in unterschiedlichen Stilen umsetzbar.