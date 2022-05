Linker Protest an SVP-Event – Demonstranten werden mit Gummischrot zurückgetrieben Im Voraus wurde viel geredet: Basel Nazifrei wollte den Bürgerlichen mit einer Demo ordentlich die «SVP bi de Lüt»-Tour vermiesen. Die Polizei geht vor Ort rigoros gegen Demonstranten vor. Raphaela Portmann , Tobias Gfeller UPDATE FOLGT

Die Polizei versucht, einen Protest im Keim zu ersticken. Foto: Nicole Pont

Heute ist es nun soweit: Die SVP Schweiz ist in Basel zu Gast. Auf ihrer «SVP bi de Lüt»-Tour zeigt sich die Partei volksnah und gibt Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, das direkte Gespräch zu suchen. Auch kritische Fragen seien dabei willkommen. Zwischen 9.30 und 11 Uhr gibt es beim Meret Oppenheim-Platz Kaffee und Kuchen für alle Interessierten.

Dass dafür auch die Parteiprominenz ins Rheinknie kommt, wird auf linker Seite nicht gerne gesehen. Auf den sozialen Medien betiteln sie diese als «Banker-Aeschi», «Kampfjet-Ueli» und «Milliarden-Martullo». Man dürfe die SVP nicht «hetzen» lassen – oder müsse sie gar, wie ein Sympathisant kommentiert: aus der Stadt jagen.

Thomas Aeschi, SVP-Fraktionspräsident im Bundesparlament, will sich sein «SVP bi de Lüt» vom Samstagmorgen nicht von den Linksextremen verderben lassen. Im Interview sagt er, er habe zwar Respekt vor den Linksextremisten – einschüchtern lassen wolle er sich aber nicht: «Ich vertraue auf die Basler Sicherheitsbehörden. Die SVP lässt sich nicht einschüchtern. Vielmehr freue ich mich auf den Anlass und den Austausch mit der Basler Bevölkerung.»

9 Uhr: Vor dem Event

Die Basler Polizei hält sich bereit für mögliche Ausschreitungen. Foto: Tobias Gfeller

Die Basler Polizei kündet auf Twitter den Anlass der SVP an und schreibt weiter, sowohl die Kantons- als auch die Kriminalpolizei seien anwesend. Vor Ort sieht man die Beamten in zivil und in Uniform. Auch der private Sicherheitsdienst Pantex wurde aufgeboten. Man ist für alle Fälle gewappnet.

Noch ist wenig los auf dem Mehret Oppenheim-Platz. Foto: Tobias Gfeller

Am Stand der SVP Schweiz finden sich um kurz nach neun erst wenige Vertreter aus dem Stadtkanton und dem Baselbiet ein. Noch scheint die Lage auf dem Mehret Oppenheim-Platz ruhig und übersichtlich. Demonstranten sind bislang keine zu sehen.

9:30 Uhr: Der Anlass beginnt

Die SVP-Politiker treffen in Basel ein. In ihrer Mitte Bundesrat Ueli Maurer. Foto: Tobias Gfeller

Kurz vor Beginn des Events treffen Ueli Maurer (Fünfter von links) und seine Parteikollegen in Basel ein: Mit dabei sind unter anderem Marcel Dettling, Nationalrat der SVP (ganz links), daneben Albert Rösti, ehemaliger SVP-Präsident, Sandra Sollberger-Muff, Nationalrätin Baselland (Zweite von rechts), SVP-Nationalrat Mike Egger (ganz rechts). Links neben Maurer blickt Christian Imark auf sein Handy.

Im Hintergrund sind die Sicherheitsbehörden der Pantex und Polizei zu sehen. Langsam füllt sich der Platz mit Politikern, Medienvertretern und interessierten Bürgerinnen.

Interessiert und Medienmitarbeiter trudeln ein. Der Platz füllt sich gemächlich. Foto: Tobias Gfeller Ueli Maurer wird von SRF interviewt. Foto: Nicole Pont. Ueli Maurer ist ein beliebtes Fotosujet der Besucher. Foto: Tobias Gfeller 1 / 4

10 Uhr: Die ersten Demonstranten

Obwohl von der Demonstration noch nichts zu sehen ist, formatiert sich die Polizei am Hinterausgang des Basler Bahnhof SBB. Die Beamten halten einzelne Personen an, um ihren Ausweis zu kontrollieren. Jede jüngere Person, die den Platz betritt, wird kontrolliert und zur Seite genommen.

Zwei junge Personen, werden von der Polizei abgeführt. Foto: Tobias Gfeller 1 / 1

Als sich um kurz nach 10 Uhr eine kleine Protest-Gruppe von ungefähr 25 Personen formt, geht die Polizei rigoros gegen die Demonstranten vor. Nach dem Befehl «Feuer frei» schiessen die Beamten mit Gummischrot in die Menge. Die Demonstranten halten ein Transparent, auf welchem zu lesen ist «D Lüt gege d SVP».

Mit Gummischrot gegen eine kleine Gruppe Demonstranten. Foto: Tobias Gfeller «D Lüt gege d SVP», heisst es auf dem Banner der Demonstranten. Foto: Tobias Gfeller 1 / 2

Die Polizei treibt die Demonstranten erfolgreich zurück. Danach verteilen sich die Beamten wieder um die Verantsaltung, um diese zu schützen. Dies sei ihr Grundauftrag.

Schüsse fallen: Die Polizei treibt die Demonstrantinnen zurück. Video: Nicole Pont

10:30 Uhr:

