Neue Aare-Bar – «Machbar» ersetzt den «Wagen zum Glück» Eine Wirtschaftsinformatikerin und eine Versicherungsangestellte eröffnen an der Aare in Worblaufen eine Bar al fresco. Claudia Salzmann

Julia Hunziker und Kaltrina Bejta sperren am Samstag ihre «Machbar» in Worblaufen auf. Foto: Nicole Philipp

Schön gemäht ist die Weide, als hätte man ihr für diese Gelegenheit eine neue Frisur verpasst. Im Gras sind Podeste für die violett- und türkisfarbenen Tische aufgebaut, hinten steht ein Bar-Container.

Dieser Container wird der künftige Arbeitsplatz für Julia Hunziker und Kaltrina Bejta. Beide sind Quereinsteigerinnen und haben die Zusage der Gemeinde Ittigen bekommen, am Aareufer nahe der Tiefenaubrücke einen Sommer lang Gäste verköstigen zu können. Dem Vernehmen nach haben sich gestandene Gastronomen um den Ort beworben, der bisher vom «Wagen zum Glück» belebt wurde. Dieser ist ins Zehendermätteli umgezogen.

Lebendiger und kreativer

Grund für den Zuschlag der Machbar, wie Hunziker und Bejta ihr Projekt getauft haben, ist auch die Grösse: «Das Vorgängerprojekt Wagen zum Glück hat die Wiese gut genutzt, deshalb wollten wir nun was Kleines und Feines, um zu viel Lärm zu vermeiden», sagt Gemeindepräsident Marco Rupp. Dies habe beispielsweise bei den Anwohnern für Unmut gesorgt.

Bestechend einfach ist das Konzept der beiden 25-Jährigen: Drei Mal die Woche machen sie am Mittag auf, servieren ein Mittagsmenü und wechseln zwischen Curry, Chili und Gulasch ab. Abends gibt es Tapas, Fleischplättchen geliefert von der La Boulotte. Das Gemüse kommt vom Biohof Heimenhaus. «Wir haben keine Zielgruppe, sondern sind offen für Veganer und Fleischesser», sagt Julia Hunziker. Sie hat ursprünglich eine KV-Lehre gemacht, schloss Betriebsökonomie letztes Jahr an einer höheren Fachschule ab. «Dann kündigte ich bei meinem Arbeitgeber. Ich bin im Büro einfach nicht genug wertgeschätzt worden», sagt die gebürtige Ittigerin. Diese Wertschätzung erhofft sie sich nun hier in einem lebendigeren und kreativeren Umfeld zu bekommen.

Vom Fussballclub hinter die Bar

Obwohl sie Quereinsteigerinnen sind, seien sie dafür nie kritisiert worden. «Im Gegenteil, wir haben viel Unterstützung bekommen. Auch von Leuten, die wir nicht kennen», sagt Kaltrina Bejta. Sie ist Wirtschaftsinformatikerin, pausiert für das Sommerprojekt ihren Masterstudiengang in Betriebsökonomie an der Universität Bern bis im September. Kennen gelernt haben sich die beiden im Fussballteam von Ittigen. Beide ergänzen sich, wie sie sagen. Hunziker habe die administrativen Dinge im Griff. Bejta sei dafür sattelfest in den Finanzen.

Apropos Zahlen: Den Barcontainer haben sie gemietet, über 100’000 Franken hätten sie laut ihren Angaben in die Hand nehmen müssen, um einen bauen zu lassen. «Nur für einen Testsommer wäre das zu teuer gewesen», sagt Bejta. Das Ziel sei ausserdem am Ende des Sommers mit einer schwarzen Null dazustehen, denn das Büro haben sie hinter sich gelassen und bestreiten nun ihren Lebensunterhalt mit der eigenen Bar.

Gekommen, um zu bleiben

Gastro-Expertise haben sie sich aus der Umgebung geholt. 15 Personen aus dem Studienumfeld seien interessiert, Teilzeit mit anzupacken. Ein Kollege kocht für sie in der Freizeit. Ganz auf andere wollen sie sich aber nicht verlassen, und so hat Julia Hunziker im E-Learning das Wirtepatent nun absolviert.

Alle Bewilligungen für ein mehrjähriges Projekt sind vorhanden. Die Gemeinde hat den Zuschlag vorerst für eine Saison erteilt, weil die dahinterliegende Aarehütte neu gebaut werden soll. Darüber stimmt Ittigen im Herbst ab. «Wir sind grundsätzlich offen für das neue Bauprojekt. Vielleicht geht da ja eine neue Tür für uns auf», sagt Julia Hunziker. Klar ist für beide, solange nicht gebaut werde, bleiben sie mit ihrer Machbar hier vor Ort.

Fehler gefunden?Jetzt melden.