Zum Tod der Mini-Rock-Erfinderin – Mach ihn kurz, den Rock! Sie gilt als Erfinderin des Minirocks – ein Kulturgut, über dessen Daseinsberechtigung man sich zunächst uneins war. Jetzt ist Mary Quant im Alter von 93 Jahren gestorben. Kathleen Hildebrand

Designerin, Modeguru, Marke: Mary Quant (unten) ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Im Bild ist sie mit Models im Jahr 1976 zu sehen. Foto: Keystone

Wann immer ein Film in einer Dekade spielt, die schon etwas länger her ist, und wenn es darin um Mädchen geht, die erwachsen werden und rebellieren, dann kann man sich darauf verlassen, dass diese Szene vorkommt: Das Mädchen kürzt seinen Rock. Dann gibt es Ärger und die Umwelt des Mädchens hat ihre Rückständigkeit bewiesen. Das Abschneiden des Rocks ist eine Geste der Unangepasstheit, auch der sexuellen Provokation. Und der Abgrenzung der Jugend von ihrer Elterngeneration: man will nicht mehr aussehen wie die eigene Mutter, die einem bis eben vielleicht noch die Kleider rausgelegt hat.

Ob das ohne Mary Quant, die am Donnerstag gestorben ist, auch so gekommen wäre? Quant gilt als Erfinderin des Minirocks, als prägende Figur des jugendlichen Stils der Swinging Sixties, als Revolutionärin der Mode. Wenn heute jeder bei den Worten «London» und «Sixties» sofort Bilder von knallbunten Kleidchen und von androgynen jungen Frauen mit Baskenmütze vor sich sieht, wie das Model Twiggy eine war, dann liegt das auf jeden Fall auch an Dame Barbara Mary Plunket Greene, wie Quant mit vollem Namen inklusive ihres Ehrentitels, verliehen von der Queen, hiess.

Sie hatte ein irres Gespür für das, was in der Londoner Luft lag

Aber die Sache mit dem «Erfinden» ist in Kultur und Mode nie so ganz eindeutig. Das wusste niemand besser als Mary Quant selbst, die ein irres Gespür für das hatte, was in der Londoner Luft lag. Und bald nicht mehr nur dort: 1965 folgten die Minikleider mit Mondrian-Print von Yves Saint Laurent, die Rocklängen waren schon seit Beginn der Fünfzigerjahre überall immer kürzer geworden. Manchmal braucht es eben Menschen, die ihrem inneren Seismografen vertrauen, damit ein welterschütternder Trend entsteht.

Quant sagte selbst, dass es nicht sie war, die den Minirock erfand, sondern: «Es waren die Mädchen in der King's Road», jener Strasse im Stadtteil Chelsea, in dem ihre Boutique «Bazaar» lag und wo sie auch ihre eigenen Designs verkaufte. Sie habe einfach nur schlichte Kleidung gemacht, in der man auch mal zum Bus rennen konnte. Die Länge der Röcke konnten die Käuferinnen selbst bestimmen. «Ich trug sie sehr kurz und die Kundinnen sagten: kürzer, kürzer!» Auf den Namen «Mini skirt» sei sie gekommen, weil das gleichnamige Automodell, der «Mini» ihr so gut gefiel. Über die jungen Frauen, die bei ihr einkauften, sagte Quant: «Sie sind auf ihre eigene Art feminin, aber ihre Weiblichkeit liegt eher in ihrer Einstellung als in ihrem Äusseren. Sie wollen wahrgenommen werden, aber mit Witz.» In «Quant by Quant», ihrer schon 1966 erschienen Autobiografie, erinnert sie sich, dass ein chices älteres Mädchen in ihrem Stepptanzunterricht die erste Inspiration für den Minirock getragen habe.

Demonstrierende vor dem Zürcher Café Odeon, das 1967 Frauen den Zutritt im Minirock verbot. Foto: Walter Keller (Keystone)

Mary Quant wuchs als Kind zweier Lehrer in London auf. Als junges Mädchen studierte sie Kunst und Illustration, hegte aber immer eine grosse Liebe zur Mode. Nach dem Studium ging sie bei einem Macher edler Hüte neben dem Claridge's Hotel in Mayfair in die Lehre. Mit 21, im Jahr 1955, eröffnete Quant dann ihren ersten Laden in der King's Road und stellte bald fest, dass die Klamotten und Accessoires, die am gewagtesten waren, sich am besten verkauften – darunter waren meistens viele ihrer eigenen Entwürfe. Denn niemand stellte die Kleidungsstücke her, die ihr vorschwebten. Daher hatte sie begonnen selbst zu nähen, wandelte Schnittmuster für Hausfrauen ab und besorgte sich ungewöhnliche Stoffe im Edelkaufhaus Harrods. Die bezahlte sie mit den Einnahmen aus den gerade erst verkauften Stücken- so konnte sie zwar nur kleine Mengen produzieren, war aber immer am Puls jener neuen Mode, die sie selbst mit entwarf.

Mary Quant (r.) mit Models, die ihre Kreationen tragen. Foto: Keystone

Das ganze Konzept ihres Ladens war seiner Zeit weit voraus: Er war zum Wohlfühlen eingerichtet, es lief Musik, es gab etwas zu trinken und er hatte lange geöffnet. Ein «Concept Store» avant la lettre. Die Jungen und Coolen von London hingen dort gern herum, vor dem Laden bildeten sich regelmässig Menschentrauben. Und auch wenn ein Trägerkleid bei ihr etwas mehr als 100 Pfund kostete und damit nicht ganz billig war, waren ihre Sachen doch günstiger zu haben als die grosser, bekannter Designer. Auch deshalb konnte der «Bazaar» zu einem Durchlauferhitzer der neu entstehenden Jugendkultur werden.

Mary Quant wird nicht nur der Erfolg des Minirocks, sondern auch der von Jumpsuit, Hotpants oder von den immer mal wieder in Mode kommenden bunten Strumpfhosen zugeschrieben. Alles in allem ein androgyner, frischer, für Grossbritannien überraschend sommerlicher Stil. Ihre Baskenmützen mit dem Quant-Logo, einem Gänseblümchen, sind heute Teil der Sammlung des Victoria-and-Albert-Museums. Vielleicht fasst das Mary Quants Werk am schönsten zusammen: Es hängt im Museum, aber ist doch quicklebendig.

Fehler gefunden?Jetzt melden.