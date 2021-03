Feintool schreibt rote Zahlen – Lysser Unternehmen baut Stellen ab Der Autozulieferer hat 2020 einen Verlust von 3,9 Millionen Franken eingefahren. Am Konzernsitz wurden 22 Arbeitsplätze gestrichen. Julian Witschi

Feintool ist auf Feinschneiden, Umformen und Elektroblechstanzen spezialisiert. Das Unternehmen leidet neben den Corona-Massnahmen vor allem an den Problemen der deutschen Autoindustrie. Foto: pd

Die Jahresbilanz von Feintool fällt kläglich aus. Die Krise der Autoindustrie und die Pandemiefolgen für weitere Industriekunden zogen das Lysser Unternehmen stark nach unten. Der Umsatz fiel um 19 Prozent auf 492 Millionen Franken.

Unter dem Strich drehte das Nettoergebnis von +10,7 Millionen Franken im Vorjahr auf –3,9 Millionen. Das ist der erste Verlust seit dem Geschäftsjahr 2009/10. Konzernchef Knut Zimmer kündigte an der Videokonferenz zum Jahresergebnis an, dass es für 2020 keine Dividende geben wird. Nach Ausbruch der Pandemie hatte Feintool bereits für 2019 den Aktionären keine Gewinnbeteiligung ausbezahlt. Wegen der schlechteren Ergebnisse sinken die Boni. Das Jahressalär von Zimmer hat um 4 Prozent auf 887’815 Franken abgenommen.

Personalabbau folgt auf Kurzarbeit

Höhere Topsaläre oder eine Dividende wären von den Sozialpartnern sicherlich kritisiert worden. Denn Feintool hat im letzten Frühjahr Kurzarbeit an allen europäischen Standorten eingeführt. In den USA wurden vorübergehend nahezu alle Mitarbeitenden freigestellt. In China verordnete der Staat zur Eindämmung der Pandemie kurzzeitig Werkschliessungen.

In China erholte sich der Geschäftsgang rasch. Es folgten die USA. Dort ist der Personalbestand fast wieder auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. In China sind es gar 50 Beschäftigte mehr.

In Europa hingegen hat Feintool inzwischen gegen 120 Arbeitsplätze definitiv gestrichen. Denn die Markterholung verlaufe hier wesentlich langsamer, sagte Zimmer. Besonders die deutsche Autoindustrie kämpft damit, bei der Entwicklung der Elektrofahrzeuge nicht weiter abgehängt zu werden.

Lyss verliert Auftrag

Am Sitz in Lyss reduzierte Feintool das Personal um 22 auf 335 Mitarbeitende. Weiterhin sind 60 bis 80 Personen in Kurzarbeit. Zudem verliert das Werk einen Auftrag im Feinschneidgeschäft. Feintool schreibt deshalb 5,9 Millionen Franken auf Produktionsanlagen ab. Weil diese Anlagen hochautomatisiert seien, seien kaum Mitarbeitende betroffen, erklärte eine Konzernsprecherin. Sie betonte, der Standort Lyss sei nicht gefährdet.

Für 2021 stellt Feintool ein Ende der Talfahrt in Aussicht. Der Umsatz dürfte demnach wieder im Bereich von 10 Prozent wachsen und die Profitabilität deutlich steigen.