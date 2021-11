Zwischennutzung im Zentrum – Lyss und die unbelebten Plätze Der Viehmarktplatz in Lyss hätte vielseitig genutzt werden können. Nun will die Gemeinde dort Parkplätze bauen. In der Politik regt sich Widerstand. Simone Lippuner

Der Lysser Viehmarktplatz präsentiert sich nicht gerade einladend. Ob sich das je ändern wird? Foto: Manuel Zingg

Zentraler könnte das Areal in Lyss nicht liegen. Zwischen dem Marktplatz und dem Sieberhuus, direkt neben dem Weissen Kreuz, befindet sich der Viehmarktplatz. Einst war er Standort des Werkhofes, Altstoffsammelstelle, Parkplatz. Heute ist er nicht viel mehr als das – obwohl es die Möglichkeit dazu grundsätzlich gäbe.

Bereits vor vier Jahren eröffnete der neue Werkhof am neuen Standort an der Südstrasse. Ein Grossteil der alten Baracken auf dem Viehmarktplatz wurde abgerissen, Raum wurde frei für eine neue Gestaltung. Doch die Zwischennutzung dieser Fünfsternparzelle mitten im Dorf kommt seither nicht vom Fleck. Nun will der Gemeinderat dort zusätzliche Parkplätze schaffen. Das löst im Dorf Widerstand aus.