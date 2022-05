Albert Streich aus Brienz – Lyrisches Erbe eines begnadeten Dichters Der vor 125 Jahren geborene Mundartdichter Albert Streich inspirierte mit seinen Werken auch lange nach seinem Tod junge Kunstschaffende. Hans Heimann

Albert Streich starb 1960 im Alter von 64 Jahren in Brienz. Laut einem Nachruf in der «Neuen Zürcher Zeitung» stand im Merkblatt der Verwaltung Brienz, wo er angestellt war: Hauptberuf Gemeindeangestellter, Nebenberuf: Schriftsteller. Foto: PD/Brienzonline.ch

Albert Streich kam 100 Jahre nach Jeremias Gotthelf am 26. Mai 1897 an der Birgisgasse in Brienz zur Welt. Aufgewachsen in dürftigen Verhältnissen mit sechs Geschwistern und der Sorge um das tägliche Brot, prägten wohl die Kindheit und Jugendzeit des poetisch veranlagten Brienzers. Schon während der Lehrzeit erschienen seine Verse in einer kleinen Zeitung, anfänglich unter einem Pseudonym, später unter seinem Namen, der heute zu den bekanntesten Brienzer Mundartdichtern gehört.