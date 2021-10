Jazzfestival Bern – Lust und Leid einer Grammy-Geadelten Cécile McLorin Salvant inszeniert in Bern ein wunderbares Gefühlstheater. Doch kaum jemand hört ihrer Stimme, die zu den grossartigsten des aktuellen Jazz gehört, zu. Ane Hebeisen

Wandelbar wie eine Aktrice, die in einem Stück gleichzeitig die Rolle des Opfers und der Täterin zu spielen hat: Cécile McLorin Salvant. Foto: Nicole Philipp

Zuerst sei hier kurz die selten bemühte Kunst der Publikumsbeschimpfung betrieben – gerichtet an jenen Teil des Publikums, das dem Anlass fern geblieben ist: Da gastiert mit Cécile McLorin Salvant die laut der «New York Times» «beste neue Jazzsängerin des Jahrzehnts» in Bern, und in der Wohnlandschaft des Marians Jazzroom klaffen Lücken, als seien wir noch immer im pandemischen Ausnahmezustand. Dabei gehört die New Yorkerin zu den sicheren Werten des Jazzfestivals Bern. Ihre Konzerte waren stets ausverkauft, und davon gab es viele: Cécile McLorin Salvant tritt etwa in derselben Kadenz im Marians auf, in der sie Grammys für beste Vocal-Jazz-Alben einheimst – nämlich praktisch alljährlich.