Best of Mamablog: Von Paar zu Paar – Lust auf ein Sexdate, Schatz? Unsere Paarcoaches berichten aus dem Therapiealltag und verraten, wie man auch als Eltern ein Paar bleibt. Felizitas Ambauen

Der Anspruch, guter Sex müsse spontan sein, ist überhöht: Auch terminierte Lust kann funktionieren. Illustration: Benjamin Hermann

Die meisten Paare in meiner Beratung wünschen sich, dass Sex einfach so passiert. Dabei gehen sie davon aus, Lust verhalte sich zu Sex in etwa so wie Hunger zu Spaghetti: Man isst halt einfach, wenn man Appetit hat! Nur hält sich der Alltag leider selten an die Lustkurve der Beteiligten. Wenn Zeit da wäre, ist die Energie am Nullpunkt; hätte die eine Lust, mag der andere gerade nicht. Dies alles darf ruhig auch mal vorkommen. Wird das Ungleichgewicht jedoch zum Standard, kuschelt sich bald eine ungemütliche Unzufriedenheit mit aufs Sofa. Und allzu oft fällt der Sex dann in der Prioritätenliste immer weiter nach hinten. Anderes ist schliesslich dringender. Das mag sein. Aber ist es auch wichtiger? Und da setzt die Idee des Sexdates an: Man verschafft dem Sex Priorität, indem man sich den passenden Zeitpunkt für die Lust sucht.