Krise an weissrussisch-polnischer Grenze – Lukaschenko verspricht Rückführung von Flüchtlingen Laut dem weissrussischen Machthaber arbeite man daran, die Menschen in ihre Heimatländer zu schicken. Der Irak hat einen ersten Rückführungsflug angekündigt.

Gestrandet im Niemandsland: Tausende Migranten sind auf der Flucht aus den Krisenregionen des Nahen Ostens an der weissrussisch-polnischen Grenze angekommen. Foto: Leonid Shcheglov (BelTA pool photo via AP/Keystone)

Weissrussland bemüht sich nach Angaben von Machthaber Alexander Lukaschenko um die Rückführung von Migranten an der polnischen Grenze in ihre Heimatländer. «Es wird aktiv daran gearbeitet, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie bitte nach Hause zurückkehren sollen. Aber niemand will zurückkehren», sagte Lukaschenko am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta.

Weissrussland wolle überdies «keinen Grenzkonflikt» mit Polen. Dies sei «absolut schädlich für uns», zitierte Belta den Machthaber. Die Flüchtlingskrise dürfe sich nicht zu einem «Konflikt» ausweiten.

Tausende Migranten befinden sich auf weissrussischer Seite an der Grenze zu Polen.

Viele davon sind auf der Flucht aus Krisenregionen des Nahen Ostens.

Es kam zu Zusammenstössen mit der polnischen Polizei, nachdem einige Migranten die Grenze durchbrochen haben und illegal nach Polen eingereist sind. Was steckt dahinter? Die EU wirft dem weissrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, die Migranten absichtlich in die EU-Staaten Lettland, Litauen und Polen zu schleusen, um Vergeltung für Sanktionsbeschlüsse zu üben.

Andere Beobachter meinen, Lukaschenko wolle Zugeständnisse von der EU und anderen erzwingen. Wie handelt die internationale Gemeinschaft? Die EU droht mit weiteren Sanktionen fordert aber auch Solidarität mit den EU-Mitgliedsländern Polen, Lettland und Litauen.

Zwölf EU-Länder hatten aus EU-Mitteln finanzierte «physische Barrieren» gegen unerwünschte Migration an den Aussengrenzen gefordert, Kommissionspräsidentin Von der Leyen erteilte dem jedoch eine Absage. Hintergrund-Artikel Tausende Migranten sind im Niemandsland gefangen (9. November 2021)

Der Irak will am Donnerstag mit einem ersten Sonderflug irakische Flüchtlinge zurück in ihr Heimatland bringen. Die Rückkehr erfolge freiwillig, sagte ein Sprecher des Aussenministeriums in Bagdad am Sonntagabend dem irakischen Staatsfernsehen. Seine Regierung wisse von etwa 750 Irakern, die an der Grenze bei schwierigen Wetterbedingungen festsässen. Es gebe dort jedoch weitere irakische Flüchtlinge, die in den Wäldern nur schwer zu erreichen seien.

Die Regierung in Bagdad bemühe sich zudem darum, die Reise weiterer Iraker nach Weissrussland zu unterbinden, versicherte der Sprecher des Aussenministeriums weiter. So sei die Arbeit des weissrussischen Konsuls in Bagdad und in der nordirakischen Stadt Erbil eingestellt worden, damit keine Visa mehr ausgestellt werden.

Unter den Flüchtlingen, die in die Europäische Union wollen, sind Berichten zufolge besonders viele Kurden aus dem Norden des Irak. Die irakische Regierung hatte bereits im August Flüge in die weissrussische Hauptstadt Minsk gestoppt, um die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen. Diese reisten jedoch über andere Flughäfen.

Die Türkei hatte am Freitag angekündigt, Staatsbürger mehrerer arabischer Länder nicht mehr nach Belarus fliegen zu lassen. Auch die syrische Airline Cham Wings teilte mit, Flüge nach Minsk einzustellen. Allerdings gehen auch aus der libanesischen Hauptstadt Beirut regelmässig Maschinen dorthin.

EU berät über Sanktionen

Wegen des Flüchtlings-Konflikts beraten die Aussenminister der EU-Mitgliedsländer am Montag über neue Sanktionen gegen Minsk. «Wir werden die Sanktionen weiter verschärfen», sagte der deutsche Aussenminister Heiko Maas vor dem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Auch der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell kündigte «ein neues Sanktionspaket» an.

