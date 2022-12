Der Handballer erzielt 19 Tore – Lukas von Deschwanden versetzt alle ins Staunen Wacker Thun gewinnt das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres – vorab dank dem Topskorer, der eine unfassbare Vorstellung hinlegt. Adrian Horn

Lukas von Deschwanden ist am Samstagabend nicht aufzuhalten. Archivfoto: Patric Spahni

Von Lukas von Deschwanden ist der Schweizer Handballfan ausserordentliche Leistungen längst gewohnt, gewiss. Aber das hier?

19 Tore gelingen dem 33-Jährigen am Samstagabend. Wacker Thun schlägt da Suhr auswärts etwas überraschend 31:28; es ist wettbewerbsübergreifend der fünfte Sieg in Folge der Berner Oberländer, die nach nicht immer einfachen Monaten in Schwung gekommen sind.

Ausgerechnet jetzt hört er auf

Den Erfolg in Aarau verdanken sie zu einem nicht unwesentlichen Teil ihrem Co-Captain. Zwei Drittel aller Gästetreffer erzielt der Topskorer in der ersten Hälfte. Der Aufbauer ist auch nach der Pause die dominante Figur. Von Deschwanden kann gegen das auf Rang 4 klassierte Suhr tun, wonach ihm gerade ist – die Widersacher sind nicht in der Lage, ihn zu stoppen.

Mehrmaliger MVP ist der Urner bereits genauso wie mehrmaliger Topskorer. Doch 19 Tore: Das hatte selbst er nie hingekriegt bis am Samstagabend. Da bestätigt er den Eindruck, den man länger schon hat: dass er besser ist denn je. Auch vor diesem Hintergrund ist vornehmlich für die Thuner bedauerlich, dass er sich nach der Saison zurückziehen wird. Die Schweiz verliert in ihm einen ihrer besten Handballer. Offensichtlich.

