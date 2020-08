Rugbyspieler Leo Luginbühl – Dem Profi einen Schritt näher Der Berner Leo Luginbühl spielt neu für Servette. Die Genfer sind als einziges Schweizer Team in Frankreich engagiert. Peter Berger

Leo Luginbühl richtet sich neu aus und spielt künftig für den Servette Rugby Club. Foto: Manuel Zingg

«Das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu meinem Ziel.» Leo Luginbühl träumt davon, Profi zu werden. Für einen Schweizer im Rugbysport eine enorme Hürde. Das weiss der 21-jährige Schreinerlehrling aus Bern, hindert ihn jedoch nicht daran, beharrlich seinen Weg zu gehen.

Deshalb wechselt er auf die neue Saison hin von Schweizer Meister GC zu Servette. Die Genfer nehmen nicht an der NLA teil, sondern spielen in der vierthöchsten Liga in Frankreich, der dortigen zweithöchsten Amateurliga. «Nachdem ich mit den Grasshoppers Schweizer Meister und im März auch Schweizer Nationalspieler geworden bin, suchte ich eine neue Herausforderung. Servette bietet mir die Möglichkeit, mich in Frankreich zu zeigen. Vielleicht entdeckt mich dort ja ein grosser Club.»

Wenn es Corona zulässt, beginnt im September die Meisterschaft. Seit zwei Wochen trainiert der kräftige Luginbühl mit den Genfern, obwohl er in Bern noch das letzte Ausbildungsjahr absolvieren muss. «Die Technische Fachschule Bern ermöglicht mir, neben der Lehre meinen Sport auszuüben und zu pendeln», sagt der Stadtberner.

Wie Fussball und Eishockey

In Genf unterstützt die Fondation 1890 sowohl den Fussball- wie auch den Eishockey- und den Rugbyclub Servette. In der finanzkräftigen Stiftung sollen auch Rolex-Gelder sein.

Noch ist Luginbühl nicht Profi. Aber wenn er sich durchsetzt, wird er erstmals in seiner Rugby-Karriere, die der frühere Judoka vor zehn Jahren lancierte, Spesenentschädigungen (im dreistelligen Bereich) erhalten. Den finanziellen Aufwand, den Luginbühl betreibt, um seine Leidenschaft auszuüben, beziffert er auf über 12 000 Franken pro Jahr.