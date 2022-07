Claude Wild schildert, weshalb das Land die Konferenz im Tessin braucht und wie ihn Begegnungen in den zerstörten Gebieten bewegen. Für Russland findet er deutliche Worte.

«Lugano ist ein Signal an den Aggressor: Die Ukraine ist nicht allein»

Bei Raketenalarm geht er nicht mehr immer in den Botschaftskeller: Claude Wild ist Schweizer Botschafter in Kiew.

Botschafter Wild, Sie sind vor sechs Wochen zurück nach Kiew. Was haben Sie vor Ort vorgefunden?

Wir kamen am 20. Mai mit einem Konvoi aus Moldau. Wir fuhren durch Irpin und die nördlichen Vorstädte, in denen die Schlacht um Kiew unglaublich Schreckliches angerichtet hat. Dort sahen wir schwere Zerstörungen. Das Zentrum der Hauptstadt ist grösstenteils verschont geblieben. Vom Krieg zeugen die Strassensperren, die zurzeit nicht in Funktion sind, aber jederzeit einsatzbereit. Die meisten Läden sind geöffnet. Die Stadt ist aber halb leer.