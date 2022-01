Wegen Lawinengefahr – Luftwaffe evakuiert 32 Teilnehmende eines J+S-Lagers Die Skitourenfahrer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren waren in den Walliser Alpen eingeschlossen und mussten per Helikopter ins Tal geflogen werden. Olivier Leu

2440 Meter über Meer: Die Berghütte Cabane du Fenestral des Schweizer Alpen-Clubs SAC. Foto: SAC-CAS

Die Schweizer Luftwaffe hat am Wochenende 32 Jugendliche und Begleitpersonen eines Skitourenlager evakuiert. Grund dafür sei die sich rasch verschlechternde Lawinensituation gewesen, teilt das VBS mit.

Der Jugend-und-Sport-Skitourenkurs war seit mehreren Tagen in der der Cabane du Fenestral bei Ovronnaz stationiert. Da sich die Lawinensituation rasch verschlechterte und Stufe 4 erreichte, sei eine Abfahrt ins Tal zum geplanten Kursende nicht verantwortbar gewesen, heisst es in der Mitteilung.

Der verantwortliche Kursleiter habe deshalb die Luftwaffe um Unterstützung gebeten. Diese klärte die Situation ab, woraufhin «die Mittel freigegeben» worden seien.

Mit Heli-Verbänden abgesprochen

Für die Evakuierung habe es vier Flüge gebraucht, sagt Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage. Der Einsatz dauerte erstaunlich kurz. Der Flug des Helikopters, der in Dübendorf stationiert war, dauerte etwas mehr als zwei Stunden – die Flüge zwischen der Berghütte und der Talstation Ovronnaz einbegriffen. Reist zufolge hätten 18 Personen im Helikopter Platz, doch die Teilnehmenden des J+S-Lagers hatten auch ihre Skiausrüstung dabei.

Was der Einsatz genau gekostet hat, sagt Reist nicht. So viel aber zum Vergleich: Eine Stunde Flugzeit kostet 10’000 Franken. Da J+S ebenfalls dem VBS angegliedert ist, muss wohl niemand eine Rechnung bezahlen. Die Piloten müssen allerdings auf ihre Flugstunden kommen. Dazu bietet sich ein Einsatz an, bei dem 32 Menschen wohlbehalten ins Tal geflogen werden können.

Die Teilnehmenden des Lagers stammen Reist zufolge aus verschiedenen Kantonen und sind um die 19 und 20 Jahre alt. Den Einsatz hat das VBS mit anderen Helikopter-Verbänden abgesprochen – das sei üblich. «Einen vergleichbaren Einsatz habe ich bisher nicht erlebt», sagt Reist.

