Fliegerschiessen Axalp – Luftwaffe lässt ihre Jets im Oberland steigen Das Fliegerschiessen auf der über 2000 Meter liegenden Axalp-Ebenfluh ob Brienz ist gesichert. Am Mittwoch und am Donnerstag steigt die Show nach Programm.

Nach dem «Go» der Armee für die Durchführung des Fliegerschiessens 2021 wird auf der Axalp (Archivbild) erneut mit einem grossen Besucherandrang gerechnet. Archiv BO/Fritz Lehmann

Die «AXALP 21 - Flugvorführungen der Schweizer Luftwaffe», wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS den Event nennt, soll wieder Tausende nach Brienz ins Berner Oberland locken.

Am zweitägigen Anlass (20./21. Oktober) zeige die Luftwaffe einem breiten Publikum ihr Können in alpiner Umgebung. Das Programm dauert jeweils von 14 Uhr bis circa 15.30 Uhr und ist an beiden Tagen identisch.

Schüsse aus Bordkanonen

Mit dem «Okay» der Schweizer Luftwaffe zur Durchführung der traditionellen Flugshow in der Brienzerseeregion kommen die interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer wieder einmal in den Genuss von Vorführungen der F/A-18-Jets und mit Schüssen aus der Bordkanone sowie Vorführungen der PC-21-Staffel. Auch die Piloten der Patrouille Suisse werden ihr Können zeigen. Und nicht fehlen werden auch Flüge dreier Helikoptertypen.

2019/20: Beide Shows abgesagt

Die beiden letzten geplanten Austragungen der Flugshow im Oberland mussten beide abgesagt werden. 2019 fiel der Event vom einen auf den anderen Tag deshalb ins Wasser, da der Kommandant der Luftwaffe eine Überprüfung der gesamten F/A-18-Flotte angeordnet hatte und für den gleichen Flugzeugtyp Flugeinschränkungen verfügt hatte.

Die Kampfjets hatten deshalb am Boden zu bleiben. Grund waren Risse an den Landeklappen der McDonnell Douglas F/A-18 C/D Hornet, die im Rahmen von Kontrollarbeiten entdeckt worden waren.

Im vergangenen Jahr sagte der Bund das Fliegerschiessen wegen der engen Platzverhältnisse ab respektive weil die Corona-Schutzmassnahmen für das erwartete Zuschaueraufkommen von mehreren Tausend Personen nicht eingehalten werden konnte.

