Flugzeugentführung in Weissrussland – «Luftpirat» Lukaschenko erhält Applaus aus Moskau Als die Durchsage aus dem Cockpit kam, ahnte der weissrussische Regimekritiker Roman Protassewitsch, um wen und was es gehen würde. Seit Sonntag weiss die Welt: Der Minsker Machthaber ist noch skrupelloser als gedacht. Von Silke Bigalke und Jens Flottau aus Moskau

«Klare Verletzung der freien Reise zwischen Staaten»: Weissrussische Polizisten kontrollieren das Gepäck der 170 Fluggäste auf dem Rollfeld. Spürhunde durchsuchten Rucksäcke und Koffer. Foto: AFP

Das Flugzeug hatte sein Ziel schon fast erreicht, als die Durchsage aus dem Cockpit kam. Er werde nicht wie geplant nach Vilnius fliegen, sagte der Pilot, sondern nach Minsk. Niemand an Bord dürfte die wahren Gründe für den Umweg gleich verstanden haben. Niemand bis auf einen Mann.

Roman Protassewitsch wusste offenbar sofort, was los war. Er zog seinen Laptop und sein Handy aus dem Gepäck, übergab beides seiner Begleiterin, vermutlich zur Sicherheit. Der 26-Jährige wirkte aufgeregt, ängstlich, traurig; das berichten später andere Fluggäste in verschiedenen Medien. Ihm drohe der Tod in Minsk, soll er diesen Berichten zufolge gesagt haben. Jedenfalls drohen dem Oppositionellen bis zu zwölf Jahre Gefängnis.

Wusste sofort, was los war: Der weissrussische Regimekritiker und Blogger Roman Protassewitsch. Foto: Getty Images

Ganz offenbar waren Machthaber Alexander Lukaschenko selbst extreme Mittel recht, um ihn einzusperren. Ein Kampfjet, eine sowjetische MiG-29, eskortierte die irische Passagiermaschine bis nach Minsk. Dort breiteten Polizisten das Gepäck der 170 Fluggäste auf dem Rollfeld aus. Spürhunde durchsuchten Rucksäcke und Koffer. Die Fluggäste mussten mehr als sieben Stunden warten, bis sie nach Vilnius weiterfliegen durften.

Nicht alle kamen dort an: Ausser Roman Protassewitsch wurde auch dessen Freundin Sofia Sapiega, eine 23-jährige Russin, festgenommen. Protassewitschs Handy war also auch bei ihr nicht sicher. Kollegen sperrten später vorsichtshalber den Twitter-Account und andere Social-Media-Zugänge des Bloggers. Dieser wusste, dass er stets auf der Hut sein musste.

Der Geheimdienst war mit an Bord

Schon vor dem Abflug in Athen hatte er bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Er hatte die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja Mitte Mai nach Griechenland begleitet und danach seinen Eltern zufolge noch Ferien gemacht. Bevor er ins Flugzeug zurück in seine Exilheimat Vilnius stieg, schrieb er einem Freund über den Messenger-Dienst Telegram: «Lol, am Flughafen wurde ich vom Geheimdienst beobachtet.» Ein Mann, mittleres Alter, mit Glatze und Lederkoffer, habe ihm blöde Fragen auf Russisch gestellt. Dann habe der Mann versucht, seinen Pass zu fotografieren. Kurz vor der Passkontrolle sei er dann verschwunden.

Roman Protassewitsch steht in Belarus auf der Liste gesuchter «Terroristen». Für das Regime ist er eine Gefahr, weil er unter anderem über die Proteste im Land berichtet. Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich Protassewitsch in der Opposition, floh bereits 2019 nach Polen. Im Protestsommer 2020 leitete er von dort aus den Telegram-Kanal Nexta, gemeinsam mit dessen Gründer Stepan Putilo. Darüber veröffentlichten sie nicht nur Videos von Polizeigewalt gegen Demonstrierende und von Folteropfern. Nexta informierte die Menschen auch darüber, wo sie sich zum Protest versammeln konnten und wo die Polizei Wege abgesperrt hatte. Der Telegram-Kanal wurde zu einem der meistgelesenen in Weissrussland und praktisch zum Mitorganisator der Demonstrationen gegen Lukaschenko. Ende 2020 verliess Protassewitsch sowohl Nexta als auch Polen. Danach lebte er in Vilnius und schrieb für einen anderen oppositionellen Kanal («Belarus des Gehirns»).

Als Protassewitsch nach der Landung in Minsk vom Geheimdienst kontrolliert wird, so berichten Passagiere später dem litauischen Onlineportal Defli, soll der Blogger seinen Mundschutz abgenommen und gesagt haben: «Ich bin der Grund für das, was hier passiert.»

Flugverkehrskontrolle in Minsk drohte

Laut Ryanair war es die weissrussische Flugverkehrskontrolle, die die Crew vor einer «potenziellen Sicherheitsbedrohung an Bord» warnte. Die Behörde wies die Maschine an, Minsk anzufliegen. Ob der Kampfjet des belarussischen Verteidigungsministeriums sie da, kurz vor der litauischen Grenze, bereits abgefangen hatte, ist nicht klar.

«Das war eine staatlich unterstützte Einführung», sagte Ryanair-Chef Michael O’Leary dem Irish Newstalk Radio, er nannte das «Piraterie». Ziel sei es gewesen, einen Journalisten und seine Reisebegleiterin aus dem Flugzeug zu entfernen. «Wir glauben, dass ausserdem ein paar KGB-Agenten am Flughafen abgeladen wurden», so Michael O’Leary. KGB heisst der belarussische Geheimdienst.

«Der Kreml hat keine Informationen darüber, dass Agenten russischer Geheimdienste an Bord von Ryanair gewesen sein könnten.» Dmitri Peskow, Kremlsprecher

Nach litauischen Informationen blieben mehrere russische Passagiere in Minsk, als der Ryanair-Flug 4978 seinen Weg nach Vilnius endlich fortsetzen durfte. «Der Kreml hat keine Informationen darüber, dass Agenten russischer Geheimdienste an Bord von Ryanair gewesen sein könnten», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag, als er auf den Verdacht angesprochen wurde. Peskow wollte die erzwungene Landung in Minsk nicht weiter kommentieren, dies sei Sache der internationalen Luftbehörden.

Weitere Drohung mit einer «terroristischen Tat»

Die International Civil Aviation Organization (ICAO), eine Unterorganisation der UNO, hat das Vorgehen der weissrussischen Behörden bereits kritisiert. Vertreter aus acht Ländern, darunter aus den USA, sahen eine «klare Verletzung der freien Reise zwischen Staaten». Zudem sei das Flugzeug bedroht worden. Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic und Wizz Air aus Ungarn haben bereits angekündigt, den belarussischen Luftraum bis auf weiteres zu meiden. Und am Montagmittag musste die deutsche Lufthansa das Boarding ihres Flugs von Minsk nach Frankfurt unterbrechen – wegen einer angeblichen Drohung mit einer «terroristischen Tat». Das Flugzeug wurde durchsucht, alle Koffer wurden ausgeladen.

Die Behörden in Minsk stellten die Umstände der Ryanair-Landung erwartungsgemäss ganz anders dar als Ryanair. Der Telegram-Kanal «Pool des Ersten» (Pul Perwowo) gilt als Sprachrohr von Machthaber Lukaschenko. Dort hiess es, Lukaschenko habe eingegriffen, um «Europa zu verteidigen». Der Flieger habe von sich aus Hilfe in Minsk gesucht – und das, obwohl Vilnius näher gelegen habe. «Unabhängig von der politischen Situation gehört Weissrussland bestimmt nicht zu denen, die andere im Stich lassen», schrieb der Kanal.

Hat eingegriffen, um «Europa zu verteidigen»: Der weissrussische Machthaber Präsident Alexander Lukaschenko. Foto: Andrei Stasevich (AFP)

Richtig an dieser Meldung ist, dass das Flugzeug schneller in Vilnius gewesen wäre als in Minsk. Es ergibt also wenig Sinn, dass der Flieger freiwillig in der weissrussischen anstatt in der litauischen Hauptstadt notlandete. An Bord wurde auch nichts gefunden, kein Sprengstoff, kein anderes Sicherheitsrisiko. Zum Schauspiel der Behörden gehörte dann auch eine Meldung des Ermittlungskomitees in Minsk: Es leite nun ein Strafverfahren ein – wegen der falschen Bombenwarnung.

Applaus aus Moskau

Alexander Lukaschenko hält sich seit den Massenprotesten vergangenen Sommer vor allem mithilfe Moskaus an der Macht. «Ich habe nie gedacht, dass ich Weissrussland mal beneiden würde», schrieb Margarita Simonjan, Chefredaktorin des kremltreuen Senders RT am Sonntagabend auf Twitter. Aber Lukaschenko habe das «schön abgeliefert», so kommentierte sie die Flugzeugentführung.

Russland werde Belarus «natürlich nicht im Stich lassen», sagte der russische Aussenminister Sergei Lawrow. Die Lage im Nachbarland habe sich stabilisiert, die «Emigrantenopposition» könne Weissrussland «trotz der beispiellosen Unterstützung von aussen» nicht erschüttern. Hunderte belarussische Oppositionelle und Kritiker sind wie Roman Protassewitsch aus Weissrussland geflohen, wo ihnen Verfolgung droht.

Mit sieben Stunden Verspätung kamen die Passagiere des Ryanair-Flugs doch noch in Vilnius an – ausser Roman Protassewitsch und dessen Freundin Sofia Sapiega. Foto: Petras Malukas (AFP)

