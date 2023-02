Flugausfälle und Verspätungen – Lufthansa kämpft mit massiven IT-Problemen Bei der Swiss-Muttergesellschaft sind am Mittwoch die Systeme für das Einchecken und Boarding ausgefallen. Offenbar müssen die Flugzeuge vorerst am Boden bleiben.

Passagiermaschinen der Lufthansa stehen auf dem Flughafen Frankfurt. Bei der Lufthansa ist es am Mittwoch zu einem gravierenden Ausfall der IT-Systeme gekommen. (Archivbild 2.9.2022) Foto: Boris Roessler (Keystone, DPA)

Bei der Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa ist es am Mittwoch zu einem gravierenden Ausfall der IT-Systeme gekommen. In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen, offenbar müssen alle Flugzeuge vorerst am Boden bleiben.

Betroffen sind die Systeme für das Einchecken ebenso wie für das Boarding. Am Frankfurter Flughafen stauten sich Flugzeuge wie auch Passagiere. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt.

Am Flughafen Zürich sind Flüge von und nach Frankfurt annulliert worden. Die Swiss- und Edelweiss-Flüge konnten bis 10.25 Uhr pünktlich starten. Ob die Lufthansa-Töchter von der Störung auch betroffen sind, ist noch unklar. Allerdings werden für Swiss-Flüge ab 10.30 Uhr bereits Verspätungen angezeigt.

